Merino cree que la Comisión mixta Consell-Corts sobre Pacto de Emergencias que pide el PSPV "podría ser una buena idea"

Valora las propuestas de los socialistas aunque considera que algunas de ellas "no tienen recorrido"



VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino, ha valorado "la rapidez" del PSPV-PSOE para presentar propuestas para trabajar en el Pacto de Emergencias y ha considerado que la Comisión mixta Consell-Corts que piden "puede ser una buena idea", aunque ha considerado que otras "no tienen recorrido".

Así lo ha señalado Merino en respuesta al decálogo que propuso el síndic del PSPV-PSOE, José Muñoz, este lunes. El documento incluye la recuperación de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), organismo que creó el anterior gobierno del Botànic; la retirada de las competencias de Emergencias a Vox, la puesta en marcha de un plan de formación de liderazgo o blindar el presupuesto destinado a las emergencias, entre otras propuestas.

Merino ha señalado que en esta comisión, "que podría ser una buena idea", aunque hay otros que dice que sin hablarlo con el resto del Consell "no cree que tengan recorrido". "A lo de transferir Emergencias a otra Conselleria no le vemos ningún sentido", ha manifestado.

"Este Gobierno ha decidido organizar las consellerias de la forma en que está actualmente y yo entiendo que a la gente y a la oposición no le puedan gustar. Tampoco a nosotros nos gustaba que Compromís tuviera educación y la tuvo durante ocho años. Pero bueno, en esto consiste la democracia y que los partidos que gobiernan decidan, en este caso en coalición de todos los partidos, cuál es la mejor forma en la que quieren llevar a cabo las gestiones", ha señalado.

Respecto a la UVE, ha señalado que "crear un organismo nuevo para dotarlo de altos cargos y de una estructura cuando va a realizar funciones que se pueden realizar con otros organismos ya existentes, nos parece una duplicidad".

"Por ahí no vamos a pasar y por eso suprimimos la UVE, no porque no nos importe la resolución rápida y efectiva de las emergencias que pueden surgir, sino porque creemos que la forma de gestionar de ese Consell es diferente de la que utilizaba la anterior. No solamente lo creemos, sino que estamos convencidos de que es mejor", ha manifestado.