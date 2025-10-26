Més-Compromís apela a la "fuerza" de la militancia para "devolver la dignidad al escenario político valenciano" - MÉS-COMPROMÍS

VALÈNCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Més-Compromís ha apelado este domingo a la "fuerza" de la militancia para "devolver la dignidad al escenario político valenciano".

Durante la celebración del 48º Aplec en el Monasterio del Puig (Valencia), la secretaria general del partido valencianista, Amparo Piquer, ha destacado: "Volvemos a la cuna de nuestra identidad colectiva después de un ciclo doloroso para la política valenciana, en el que sus dirigentes no han sabido estar a la altura del pueblo que gobiernan".

"Este año hemos querido dedicar este Aplec a la memoria de las víctimas de la dana, justo tres días antes del aniversario, y en reconocimiento a todas las entidades y asociaciones que han estado junto a las personas que sufrieron aquella trágica barrancada que nos ha marcado como pueblo", ha declarado, según ha indicado el partido en un comunicado

Piquer ha aseverado que Més-Compromís tiene que "volver a levantar la voz ante el gobierno del PP de --Carlos-- Mazón y sus socios de Vox": "Con este acto iniciamos nuestra precampaña para reafirmarnos como alternativa de esperanza y para continuar abriéndonos y creciendo, con el objetivo que Compromís devuelva la decencia y el buen gobierno a las instituciones valencianas".

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de Més-Compromís y síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, quien ha subrayado que "va a dejarse la piel en esta tarea histórica: poner fin a esta pandilla de negligentes y devolver la dignidad a la Generalitat Valenciana".

Baldoví se ha puesto, con estas palabras, "al servicio" de los valencianos para "construir entre todas y todos el gobierno de la dignidad". "Merecemos un gobierno decente y honesto, que trabaje por la gente, con transparencia, con valentía y con aprecio por nuestro país", ha remarcado.

"Las personas que estamos aquí, nuestra militancia, somos el pueblo, los que estábamos ayudando desde la humildad a nuestras vecinas y vecinos. El pueblo salva el pueblo con solidaridad, con servicios de emergencia fuertes, con impuestos justos y servicios públicos de calidad y, por eso, el pueblo volverá a salvarse echando a Mazón y a sus cómplices del gobierno valenciano", ha concluido.

MÉS D'HONOR 2025

Més-Compromís ha reconocido con su Més d'Honor a diversos colectivos y entidades por su tarea solidaria y coordinada durante la dana del pasado 29 de octubre de 2024. Entre los galardonados están las asociaciones de víctimas, los comités locales de reconstrucción, los colegios profesionales de Trabajo Social y de Educación Social, así como los cargos municipales de Compromís que han acompañado la ciudadanía desde el primer momento.

El partido ha reivindicado la respuesta cívica y solidaria de estas entidades "ante la falta de implicación y sensibilidad del gobierno de Mazón".

Piquer ha apuntado que con estos galardones se quiere "reconocer la respuesta ejemplar y la fuerza colectiva de tantas personas que, ante la adversidad, han demostrado lo mejor de nuestro pueblo: solidaridad, organización y aprecio por lo que realmente importa".

El partido también ha distinguido Rosa Maicas (Castelló) y Pepa Narbó (Altea, a título póstumo) "por toda una vida de compromiso, militancia y lucha por el País Valencià".