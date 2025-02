Més Compromís traza estrategias en su Consell Nacional para "hacer frente a Mazón, un president amortizado"

VALÈNCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Més-Compromís ha celebrado este sábado su primer Consell Nacional, que se ha centrado en trazar estrategias para "hacer frente" al jefe del Consell, Carlos Mazón, a quien han definido como "un 'president' amortizado".

La secretaría general de Més-Compromís, Amparo Piquer, ha sostenido que esta semana se ha comprobado que "Mazón es un presidente amortizado" y ha enfatizado que Compromís es "la verdadera oposición al gobierno del PP en la Generalitat, que no sabe gestionar y dirigir", según ha trasladado la formación en un comunicado.

En este contexto, ha avanzado que están trazando estrategias para "continuar haciendo frente a un inepto e incompetente" y trasladar a las instituciones "la rabia e indignación de la sociedad valenciana con el gobierno del PP de Carlos Mazón". "Somos la alternativa para un pueblo valenciano que pide justicia y reparación", ha insistido Piquer.

Por su parte, el presidente de Més y síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha mostrado su rechazo a la consulta lingüística para los centros educativos que llevará a cabo la Generalitat. "El PP ha intentado crear un conflicto inexistente e innecesario para tapar sus vergüenzas en la gestión de la dana", ha acusado.

"No hace falta esa consulta, que lo único que provoca es conflictividad entre las familias y caos en los centros educativos y, en definitiva, no permite que los niños aprendan todas las lenguas. Nosotros decimos sí al valenciano, sí a todas las lenguas y no a una consulta que busca crear un problema donde no existía", ha zanjado Baldoví.