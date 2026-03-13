Metrovalencia destaca la "normalidad" durante la primera jornada de huelga convocada por Semaf en Fallas

Archivo - Estación de Metrovalencia en una imagen de archivo - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera jornada de huelga en Metrovalencia, que ha coincidido también con el viernes fallero y el cierre del tráfico de Cercanías en València Nord, ha transcurrido con "normalidad" y se han cumplido los servicios mínimos del 75 por ciento previstos "sin incidencias", según han indicado a Europa Press fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

Coincidiendo con las Fallas, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) ha convocado del 13 al 20 de marzo una huelga tanto en Metrovalencia como en el TRAM. Los servicios mínimos decretados por la Dirección General de Trabajo son del 80 por ciento del 15 al 19, y del 75% en el resto de las jornadas.

Desde este sindicato han lamentado que, debido a los servicios mínimos fijados por la administración, "no hay nadie que pueda hacer huelga". "Los servicios mínimos que llegan al 80%, parecen más servicios máximos que mínimos, lo que supone un completo abuso sobre el derecho a huelga", han señalado fuentes de Semaf consultadas por Europa Press.

Cabe recordar que Metrovalencia inicia este viernes y hasta la madrugada del viernes 20 de marzo los servicios especiales de Fallas "más largos de su historia", dado que serán siete jornadas con circulaciones de metro y tranvía de forma ininterrumpida, lo que significa 168 horas consecutivas de desplazamientos por la red.