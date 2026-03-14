Metrovalencia destaca el servicio con "normalidad" y "sin incidencias" durante la huelga convocada por Semaf en Fallas

Archivo - Falleros en una estación de Metrovalencia - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las primera jornadas de huelga en Metrovalencia, que han coincidido también con el cierre del tráfico de Cercanías en València Nord, han transcurrido con "normalidad" y "sin incidencias", según han indicado a Europa Press fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

Coincidiendo con las Fallas, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) ha convocado del 13 al 20 de marzo una huelga tanto en Metrovalencia como en el TRAM d'Alacant. Los servicios mínimos decretados por la Dirección General de Trabajo son del 80 por ciento del 15 al 19, y del 75% en el resto de las jornadas.

Cabe recordar que Metrovalencia inició este viernes y hasta la madrugada del viernes 20 de marzo los servicios especiales de Fallas "más largos de su historia", dado que serán siete jornadas con circulaciones de metro y tranvía de forma ininterrumpida, lo que significa 168 horas consecutivas de desplazamientos por la red.

Ferrocarrils de la Generalitat de la Valenciana ofrecerá un 80% del servicio de Metrovalencia durante las horas de paros convocados entre el 15 y el 19 de marzo, aplicando así la resolución de la dirección general de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral, ante la convocatoria de huelga promovida por Semaf.

Desde la dirección de FGV se ha hecho una primera valoración de estas primeras jornadas de huelga en las que el servicio se ha prestado sin incidencias, con un "escaso seguimiento" entre el colectivo de trabajadores convocados en estos paros, ya que este sindicato, único convocante, cuenta con una baja implantación en la empresa.

Para la dirección de FGV, "la huelga se ha convocado en un momento clave para la movilidad en el área metropolitana de Valencia, lo que parece buscar una presión adicional, más allá de lo laboral". "De hecho, la convocatoria no está siendo secundada por los trabajadores de la empresa", remarcan las mismas fuentes.

FGV ha explicado que "cumple estrictamente con la legalidad vigente en materia de derecho de huelga, pero resulta evidente que esta convocatoria pretende condicionar la oferta comercial del servicio en un momento especialmente sensible para la movilidad, con el consiguiente perjuicio para el conjunto de la ciudadanía".

A pesar de esta situación, resaltan, ayer viernes, primer día de servicio afectado con los paros parciales, se desplazaron cerca de 400.000 viajeros a lo largo de todo el día en la líneas de metro y tranvía. Desde FGV se ha explicado que, "a pesar los paros el servicio de Fallas responde a una planificación minuciosa en la que se ajustan horarios, se revisan equipos y se refuerzan recursos para garantizar un servicio seguro y fluido".

Por ello, apuntan que el servicio que presta FGV y en especial en estas fechas "es un trabajo de equipo con diferentes colectivos implicados como gestores de tráfico del puesto de mando, jefes de circulación en estaciones, técnicos de mantenimiento, vigilantes de seguridad, técnicos de línea, personal administrativo y la propia dirección de cada uno de los departamentos que participan".

PAROS Y HORARIOS

El domingo 15 de marzo se ofrecerán servicios mínimos del 80 por ciento en todas las líneas, de 00.00 a 2.15 horas, de 11.15 a 15.15 y de 21.30 a 23.59 horas, en Metrovalencia. En cuanto al lunes, será de 00.00 a 2.30, de 12.00 a 16.00 y de 21.00 a 23.59 horas.

Por su parte, el TRAM d'Alacant ofrecerá servicios mínimos del 75% en todas las líneas el lunes: de 7.00 a 10.00, de 13.00 a 16.00 y de 19.00 a 21.00 horas.