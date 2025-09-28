Metrovalencia refuerza este lunes su servicio con motivo del encuentro de Liga entre el Valencia CF y el Real Oviedo - J.L.PERALES

VALÈNCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) facilitará este lunes servicios adicionales con motivo del encuentro que disputan, a partir de las 21.00 horas en el estadio de Mestalla, Valencia CF y Real Oviedo, correspondiente a la séptima jornada de Liga.

Metrovalencia ha previsto reforzar los servicios de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 con la incorporación de metros y tranvías adicionales tras la finalización del partido, a partir de las 23.00 horas, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Desde la estación de Aragó, la más próxima al estadio de Mestalla, se ha previsto la circulación de trenes una vez finalizado el encuentro en línea 5, en dirección a Marítim y hacia Aeroport, con posibilidad de enlazar con las líneas 1 y 2 en Ángel Guimerà, y en línea 7 en dirección a València Sud. Desde Aragó se puede llegar a la estación de Alameda que conecta a su vez con la estación de Facultats y el resto de la red.

En Facultats habrá servicios a partir de las 23.00 horas hacia Rafelbunyol y hacia Aeroport, con posibilidad de enlazar con las líneas 1 y 2 en Àngel Guimerà.

Los transbordos en la estación de Àngel Guimerà posibilitarán los desplazamientos en la línea 1 hasta València Sud y hacia Seminari. En la misma estación, pero en la línea 2, habrá un tren en dirección a Paterna.

Respecto al tranvía, desde la parada de Benimaclet hasta la de Doctor Lluch en la línea 4, se han programado circulaciones adicionales también a partir de las 23.00 horas dirección Doctor Lluch.

La línea 10 se suma a los servicios especiales por el fútbol y un tranvía saldrá de la estación de Alacant en dirección a Natzaret a las 23.25 horas.

Los horarios se pueden consultar en la página web y en el teléfono gratuito de información y Atención al Cliente, así como en la app oficial.