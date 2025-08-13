Metrovalencia refuerza el servicio nocturno de Línea 1 del viernes al lunes por las Alfàbegues

VALÈNCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) reforzará entre el viernes 15 y el lunes 18 el servicio nocturno de la Línea 1 de Metrovalencia (Bétera-Castelló), al objeto de facilitar la movilidad en los principales días de la 'Festa de les Alfàbegues' de la localidad de la comarca de Camp de Túria.

Este año, el servicio especial que comenzó a funcionar en 2024 está condicionado por el corte ferroviario entre Masies y Bétera obligado por los trabajos en la A-7 para mejorar la funcionalidad y la seguridad vial de un tramo de la autovía próximo a la red de Metrovalencia que realiza el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana durante el verano, ha recordado la Generalitat en un comunicado.

Mientras duren las obras del Ministerio, hasta el 31 de agosto, se ha dispuesto un servicio alternativo de autobús en el horario ordinario para garantizar los desplazamientos entre Bétera, Horta Vella y Masies que se convertirá en principio y final de la Línea 1 de Metrovalencia.

Por todo ello, este año se han programado diez trenes especiales en los citados cuatro días, teniendo en cuenta que el viernes 15 y el sábado 16 hay servicio nocturno hasta Seminari y que el domingo 17 y lunes 18 el servicio ordinario llega hasta Masies con enlaces de autobuses hasta Bétera.

El viernes y sábado, con servicio nocturno hasta Seminari de fin de semana, llegarán a Masies tres trenes (23.25 horas, 2.25 horas y 3.07 horas) que enlazarán con los autobuses hasta Bétera. A la vuelta, de la misma manera, los usuarios se desplazarán desde Bétera hasta Masies en autobús para enlazar con dos trenes hacia Picassent, a las 23.52 horas y las 2.47 horas, y otro metro más hacia Torrent a las 3.47 horas.

El domingo y lunes, sin servicio nocturno hasta Seminari de fin de semana, llegarán a Masies dos trenes a las 00.00 horas y a las 3.30 horas para enlazar con los autobuses hasta Bétera y, para la vuelta, después de recorrer el trayecto entre Bétera y Masies en autobús, los usuarios podrán enlazar con dos trenes hacia Torrent a las 1 horas y 4 horas.