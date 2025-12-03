Micó: "Compromís solo apoyará la senda de déficit si aumenta capacidad de endeudamiento de autonomías y ayuntamientos"

Àgueda Micó, diputada de Compromís en el Congreso - COMPROMÍS

CASTELLÓ 3 Dic. (EUROPA PRESS) - -

La diputada de Compromís en el Congreso de los Diputación, Àgueda Micó, ha señalado hoy que solo apoyará la senda de déficit del Gobierno central si aumenta la capacidad de endeudamiento de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Micó ha relizado estas declaraciones en un encuentro con los medios en Castelló, donde ha señalado que Compromís juega un papel en el Congreso de "presión" para que los intereses valencianos y, en este caso, los servicios públicos "se puedan llevar a cabo".

En este sentido, ha recordado que quien desarrolla las actividades políticas para que estos servicios públicos se puedan llevar a cabo son, sobre todo, los ayuntamientos y las comunidades autónomas, y considera que la actitud política que está teniendo la minista de Hacienda, María Jesús Montero, y el Gobierno central respecto a esa necesidad de hacer política de izquierdas y de proteger los servicios públicos "no es correcta".

"Por eso Compromís se plantó la semana pasada en el Congreso y le dijo a la ministra Montero que no íbamos a dar apoyo a esos objetivos de déficit, ya que en ellos el Gobierno central se queda el 90 por ciento de la capacidad de endedudamiento de las administraciones públicas, cuando son los ayuntamientos y las comunidades autónomas las que tienen después la responsabilidad de desarrollar esos servicios públicos", ha añadido.

La diputada ha señalado que Compromís hizo una propuesta en positivo respecto a que era necesario un objetivo de déficit "asimétrico", en el que se tenga en cuenta que hay comunidades autónomas como la Comunitat Valencianaque está infrafinanciada y, por tanto, "necesita que la acción del Gobierno central sea en positivo".

"No podemos hablar de objetivos de déficit y de inversiones financieramente sostenible sin hablar de la reforma del sistema de financiación y de la condonación de la deuda injusta que estamos pagando los valencianos por culpa de esa mala gestión que se ha hecho por parte de los gobiernos centrales del PSOE y del PP", ha dicho Micó, quien ha exigido al Gobierno central que "esa nivelación de la situación de los valencianos se lleve a cabo".

INVERSIONE FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES

Por otra parte, la diputada de Compromis ha mostra su satisfacción por el hecho de que ayer diferentes partidos políticos que dan apoyo al Gobierno hayan conseguido que se apruebe las inversiones financieramente sostenibles para los ayuntamientos y las comunidades autónomas. "Pero el Gobierno volverá a llevar al Congreso los objetivos de déficit y no vamos a darles apoyo mientras que no tengan en cuenta la importancia de las adminsitraciones autonómicas y locales", ha reseñado.

"Continuaremos la batalla, la lucha y exigiendo a los diputados valencianos del PP y del PSOE que se pongan las pilas y, en compañía de Compromís, vuelvan a pedir esa financiación que los valencianos necesitamos simplemente para poder tener servicios públicos de calidad como vivienda, sanidad, educación y servicios sociales", ha apuntado.

Micó ha insistido en que para apoyar los objetivos de déficit del Gobierno, éstos deben ser asiméticos e incrementar la capacidad de endeudamiento de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, "pues la ministra Montero está actuando desde un centralismo político enorme, cuando la propia Constitución garantiza que estamos en un estado de las autonomías", ha indicado.

"El PSOE debería dejar de querer controlar todo el gasto públio y permitir que las comunidades autónomas y los ayuntamientos, aunque estén gobernados por otro color político, tengan más capacidad de endeudamiento", ha subrayado.

Al respecto, ha recordado que la propuesta de Compromís era que, de media, alrededor del 60% del endeudamiento correspondiera a las comunidades autónomas. En el caso de los territorios infrafinanciados, como la Comunitat Valenciana, reclamaba que ese porcentaje llegara al 90%. "No podemos seguir aceptando un sistema que perpetúa desigualdades", ha afirmado Micó.

En todo caso, la diputada solicita al Gobierno central que haya un incremento "claro" de capacidad de endeudameinto de ayuntamientos y comundidades autónomas porque "está muy bien que se hayan aprobado las inversiones financieramente sostenibles, pero no es suficiente para poder garantizar los servicios públicos de la ciudadanía".