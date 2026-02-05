Miguel Poveda y Sole Giménez cantan a Lorca en València: "Mataron al hombre pero no pudieron con el poeta"

Miguel Poveda y Sole Giménez - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Miguel Poveda ha presentado este jueves de la mano de la Casa Cultural Federico en Granada (CCFG) la colocación de una placa conmemorativa a las puertas del Hotel One Shot Reina Victoria. Además, ha cantado junto a la cantante valenciana Sole Giménez y el guitarrista también de València, Paco Costa.

El evento, promovido por el cantante de flamenco Miguel Poveda desde la Casa Cultural Federico en Granada (CCFG), conmemora su estancia en el establecimiento, momento en el que Federico García Lorca escribió algunos de sus célebres 'Sonetos del amor oscuro' mientras se alojaba en el hotel durante el estreno de 'Yerma' en el Teatro Principal de la ciudad.

Como inauguración, Poveda ha interpretado para los invitados un soneto que forma parte de una selección propia 'Para la libertad: sonetos y poemas', que recopiló Luis García Montero y puso música Pedro Guerra. Asimismo, ha manifestado: "Me gustaría compartir con ustedes ese soneto de la dulce queja y dejar ese fragmento en estas paredes que guardan esta historia".

Por su parte, Sole Giménez ha recitado un soneto gongorino con "tintes valenciano" y junto al cantante han representado 'El poeta pide a su amor que le escriba'. Finalmente, ha agradecido a Poveda su labor "por no dejar que el mensaje de los grandes poetas que nos han precedido se apague". "Federico García Lorca nos dejó una huella imborrable y en ti ha dejado una marca", ha remarcado.

El cantante de flamenco se ha mostrado emocionado con la presentación y ha reivindicado la importancia de los sonetos de Lorca por su situación con "el amor prohibido, el amor que se le escapaba de las manos y que no podía mostrar como hoy". Por ello, ha explicado que los sonetos nos vieron la luz hasta los años ochenta por "la oscuridad a la que estábamos sometidos los españoles". "Mataron al hombre pero no pudieron con el poeta".

Finalmente, ha agradecido al hotel por su "sensibilidad increíble" al dejar que se colocara la placa para reivindicar a Lorca. Asimismo, ha subrayado la importancia de "incorporar el arte" en estos lugares para que "se respire cultura".