Miguel Ríos actuará en Les Arts en mayo con su gira 'El último vals'

VALÈNCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miguel Ríos actuará en el Palau de les Arts de València el 24 de mayo de 2026, desde las 20 horas, dentro de su gira 'El último vals'.

Se trata de un recorrido por los mejores teatros nacionales que comenzó el pasado octubre y seguirá por el Liceu de Barcelona, el Teatro Cervantes de Málaga, el Teatro Colón de A Coruña, su querido Circo Price de Madrid y el Palau de les Arts. Tendrá su colofón en La Maestranza de Sevilla en mayo de 2026, detallan los organizadores.

Una gira de conciertos donde el público escuchará en directo su nuevo trabajo acompañado en el escenario por cuatro músicos multinstrumentistas que ofrecerán un formato electroacústico donde el rock y el country se encuentran. Este 'Último vals' está compuesto por el propio Miguel Ríos y el productor José Nortes y grabado íntegramente en el madrileño e icónico Black Betty Studios.

Un nuevo reto para un mito de la música española que acaba de llenar el Auditorio Nacional de México, demostrando una vez más que tras 65 años sobre los escenarios se mantiene incombustible, genuino y rockero como siempre lo ha sido.

Las entradas estarán a la venta en 'territoriomusical.es' y en taquilla a partir del próximo 24 de noviembre.