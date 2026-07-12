Miles de personas vibran con Alejandro Sanz en el estadio Ciutat de València

Alejandro Sánz actúa en el Ciutat de València - LEVANTE FEVER FEST

VALÈNCIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El estadio Ciutat de València acogió este sábado a miles de personas para disfrutar del concierto de Alejandro Sanz, que hizo parada en la ciudad con su gira '¿Y ahora qué?', un espectáculo con el que el artista continúa recorriendo algunos de los principales escenarios nacionales e internacionales.

Con más de tres décadas de trayectoria, millones de discos vendidos y un repertorio que ha trascendido generaciones, Alejandro Sanz regresó a València para volver a demostrar por qué continúa siendo uno de los artistas más influyentes y reconocidos de la música en español. Su actuación reunió a seguidores de todas las edades, confirmando la vigencia de una carrera marcada por canciones que forman parte de la memoria colectiva, destacan los organizadores del concierto.

Desde horas antes de la apertura de puertas, los alrededores del estadio comenzaron a llenarse de aficionados llegados desde distintos puntos de la Comunitat Valenciana y de otras comunidades. La aparición de Alejandro Sanz sobre el escenario fue recibida con una larga ovación que dio paso a un espectáculo cuidado al detalle, acompañado por una potente banda en directo y una producción visual que envolvió cada momento del concierto.

Durante más de dos horas, el cantante alternó la intensidad de los temas más enérgicos con la emoción de sus baladas más emblemáticas, manteniendo una conexión constante con un público que respondió desde el primer minuto.

El repertorio recorrió algunas de las canciones más representativas de su carrera, combinando composiciones de su nueva etapa artística con grandes clásicos que han acompañado a varias generaciones. 'Desde cuándo', 'Por bandera', 'Mi soledad y yo', 'Amiga mía', 'Cuando nadie me ve', 'El alma al aire', 'No es lo mismo', 'Aquello que me diste' y el inconfundible 'Corazón partío' fueron coreadas por miles de asistentes.

Desde los primeros compases del concierto, Alejandro Sanz dejó claro el cariño que siente por València. Durante la interpretación de 'Por bandera', una de las primeras canciones de la noche, el artista desplegó una Senyera sobre el escenario.

Esa cercanía volvió a hacerse patente en uno de los momentos más emotivos de la noche: Alejandro Sanz quiso detenerse unos minutos para recordar a las víctimas del incendio de Almería y del terremoto de Venezuela, pero fue al hablar de la dana de Valencia cuando el estadio quedó completamente en silencio.

El artista madrileño invitó a subir al escenario a una asistente al concierto, cuya historia conocía de primera mano, y explicó cómo sus canciones habían sido un refugio para ella durante los difíciles meses posteriores a la tragedia. El emotivo abrazo entre ambos y las palabras de cariño que Alejandro Sanz dedicó a todas las personas afectadas por la dana provocaron una de las ovaciones más largas y sentidas de la noche.

ROMEO SANTOS Y PRINCE ROYCE, ENTRE LOS PRÓXIMOS CONCIERTOS

Tras el paso de El Último de la Fila y Alejandro Sanz, el estadio Ciutat de València continuará acogiendo eventos musicales durante este verano. La programación seguirá los próximos 17 y 18 de julio con Latin Fest, antes de recibir el 24 de julio a Romeo Santos y Prince Royce y cerrar el mes, el 25 de julio, con Peligro Fest.