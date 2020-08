Los MIR reprochan a Sanidad y a Puig que se vayan de vacaciones con la huelga pendiente de resolver

VALÈNCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los MIR valencianos, en huelga desde hace tres semanas, denuncian este miércoles que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, miembros de Conselleria y el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, se hayan ido de vacaciones dejándoles "sin respuesta y sin fecha de próxima negociación".

"En contraposición, Isabel Ayuso, presidenta de Madrid, ya ha firmado un preacuerdo con los residentes madrileños con mejoras tanto de condiciones horarias, formativas y retributivas", subrayan en un comunicado respecto al punto de partida alcanzado en la Comunidad de Madrid hace unos días.

El comité de huelga, tras enviar el documento con las reivindicaciones desglosadas y "la promesa de que tras recibirlo habría mesa de negociación", denuncia que todavía no ha recibido respuesta oficial y que "ni siquiera" se les ha informado de que los cargos de Conselleria no están trabajando.

"Los residentes demostramos un día tras otro nuestra fuerza y legitimación frente a unos políticos sordomudos y sin vergüenza ni compromiso por las personas que deben dirigir", exclaman, para poner en valor las concentraciones en Alicante y Valencia, "ciudades hermanadas en una nueva jornada de protesta llena de ilusión, con la justicia en sus voces y el amor por sus pacientes en el corazón".

Por las calles de Alicante se volvieron a escuchar este lunes los cánticos enfadados de los residentes, "hastiados de ser las marionetas de un sistema sanitario que les desprecia tanto explícita como implícitamente y nos trata de simple mano de obra barata".

Mientras tanto, el Palau de la Generalitat, en València, presenció un minuto de silencio cargado de protestas: con máscaras de Ana Barceló; Carmen López, directora general de Recursos Humanos, y Marian García, directora general de Asistencia Sanitaria. Los residentes manifestaron así su rechazo a "la inacción de todos los actores del actual equipo negociador".

Y se movilizaron "alegres porque Madrid consiguió su objetivo con un preacuerdo en el que el gobierno de la presidenta Ayuso reconocía parte de sus reclamaciones y se habría un espacio de negociación para el resto". También destacan que Castilla y León se encuentra negociando con su Consejería de Salud y Murcia "a punto" de firmar un acuerdo con grandes mejoras.

"En la Comunitat Valenciana, los políticos son de otra pasta: una más hedionda y recalcitrante. Han tenido a bien tanto la consellera como Puig de tomarse vacaciones sin resolver, y ni siquiera intentarlo, el conflicto laboral por los derechos de los residentes", lamentan.

Por contra, se preguntan si en plena pandemia se permitió descansar a los residentes "más de un día seguido". "¿Acaso no se nos negaron las vacaciones a todos los sanitarios? ¿Qué podemos pensar de este acto de deliberada desatención?", aventuran.

Los MIR, en este contexto, recuerdan la carta oficial y abierta remitida al 'molt honorable president', invitándole a "tomar las riendas" de las negociaciones como hizo su homóloga madrileña. Una misiva que ha quedado "en un cajón del Palau de la Generalitat".

"En otro cajón, en este caso de Conselleria, o quizás en una papelera, se encontrará el documento de trabajo con las reivindicaciones más detalladas que se nos solicitó y remitimos la semana pasada. Y, evidentemente, todavía no hay respuesta para ninguna de las dos ¿Una respuesta desde una Conselleria vacía? Sin negociaciones, nadie debe pretender irse de vacaciones", insisten.

"EL ÚNICO FUTURO DE ESTA MALTRECHA SANIDAD"

Por todo ello, los MIR hacen hincapié en la reclamación de sus derechos, "justos, razonables y coherentes con cualquier sistema sanitario que se precie decente" y lamentan que se hayan visto "condenados ex profeso al olvido y abocados al limbo administrativo".

"Pese a que cualquier persona que conozca la sanidad valenciana y española es consciente de que los residentes somos parte imprescindible del presente y único futuro de esta maltrecha sanidad, es evidente que en el PSPV-PSOE alguien ha pensado que los MIR no somos interesantes en esa triste relación euro-voto. Si no, no se entiende el trato que hemos recibido. Y se equivocan totalmente", advierten.

Sus objetivos son "claros": que la sociedad valenciana conozca la situación de los residentes y la "pasividad" de sus políticos ante cuestiones tan importantes como la sanidad. "Si a nuestros políticos aún les queda algo de entereza, volverán inmediatamente a València y convocarán un espacio de negociación para los residentes y con los residentes", urgen, y avisan que no se detendrán hasta "iniciar un cambio de mentalidad que no puede esperar más".