Mislata decreta tres días de luto oficial por la muerte de Miquel Navarro y destaca su "huella imborrable"

Archivo - El alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, (i) y el artista Miquel Navarro en la presentación a medios de La Casa Taller.- AYUNTAMIENTO MISLATA - Archivo

VALENCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mislata (Valencia), ciudad que vio nacer al artista Miquel Navarro, ha informado de que decretará tres días de luto oficial por el fallecimiento del escultor, hasta el martes a las 23.59 horas, y ha recordado la "huella imborable" del creador en la ciudad y en la cultura valenciana.

El consistorio, en sus redes sociales, ha detallado que las banderas de la ciudad ondearán a media asta tras la pérdida de Navarro, Hijo Predilecto de Mislata y "artista universal que convirtió sus raíces en un legado para el mundo".

"Escultor y referente cultural de nuestra ciudad, figura clave en la creación de la Casa-taller que lleva su nombre y en el legado que permanecerá siempre en Mislata", ha señalado el consistorio.

El Ayuntamiento ha subrayado que la obra de Miquel Navarro, su compromiso con el arte y su vinculación con Mislata dejan una huella imborrable en nuestra ciudad y en la cultura valenciana", ha señalado el Ayuntamiento.

En esta línea, el Ayuntamiento de Mislata y la Fundació Miquel Navarro han expresado en un comunicado su "profundo pesar por el fallecimiento de Miquel Navarro, uno de los grandes referentes del arte contemporáneo español, cuya obra ha alcanzado reconocimiento internacional y cuyo nombre permanecerá para siempre unido a la historia, la identidad y la memoria colectiva de su ciudad natal".

Hijo Predilecto de Mislata y Premio Nacional de Artes Plásticas en 1986, Miquel Navarro desarrolló "una trayectoria artística excepcional que trascendió fronteras y situó su universo creativo entre las aportaciones más singulares de la escultura contemporánea", ha recordado la corporación.

"RELACIÓN INSEPARABLE CON SUS RAÍCES"

Además, el Ayuntamiento ha destacado cómo Navarro "mantuvo durante toda su vida una relación inseparable con sus raíces". "La ciudad que inspiró parte de su imaginario fue también el lugar en el que vivió, trabajó y desarrolló buena parte de su proceso creativo. Desde su taller en el barrio de la Morería, el artista construyó una trayectoria universal sin renunciar nunca a su vínculo con la tierra que lo vio crecer". ha recordado.

Para Mislata, su fallecimiento supone "la pérdida de uno de sus vecinos más ilustres y de una figura irrepetible de la cultura valenciana y española".

Su legado permanecerá profundamente arraigado en la ciudad, donde deja tres esculturas públicas: 'Cabeza con luna menguante' (2001), 'L'Almassil' (2010) y 'Caminante' (2022), que forman parte del patrimonio artístico municipal y del paisaje urbano de Mislata.

Integradas en sus calles y espacios públicos, estas obras son mucho más que esculturas: son parte de la identidad visual de la ciudad y del vínculo que une a varias generaciones de mislateros y mislateras con su artista más universal.

En este compromiso con la conservación y la difusión de su obra se enmarca la Fundació Miquel Navarro, creada por el propio artista en 2020 con el propósito de preservar su legado y acercarlo a la sociedad.

La reciente inauguración de la Casa-Taller de la Fundación, en junio de 2026, culminó un proyecto de especial significado para el artista y para la ciudad: abrir al público un espacio ligado a su vida y a su proceso creativo, con más de 400 obras donadas por Navarro.

El alcalde de Mislata y presidente de la Fundació Miquel Navarro, Carlos Fernández Bielsa, ha trasladado sus condolencias a la familia, las amistades y todas las personas que compartieron vida y trayectoria con el artista, y ha destacado la dimensión humana y cultural de su pérdida.

"Hoy Mislata pierde a uno de sus vecinos más queridos, a un amigo y un genio, una persona generosa y un referente mundial de la escultura, un creador irrepetible. Miquel Navarro llevó el nombre de nuestra ciudad a los museos y espacios artísticos más importantes del mundo, pero nunca dejó de sentirse parte de Mislata", ha señalado Bielsa.

El alcalde ha afirmado que "su talento, su sensibilidad y su generosidad nos dejan una herencia que va mucho más allá de sus obras". "Tenemos el deber y el compromiso de cuidar y difundir su obra para que siga formando parte de la vida de nuestra ciudad y de las generaciones que vendrán", ha apuntado.

La trayectoria de Miquel Navarro deja "una huella que trasciende el reconocimiento institucional y los espacios expositivos". Su obra forma parte del patrimonio cultural colectivo y su nombre queda ligado, para siempre, a Mislata: la ciudad en la que nació, que llevó consigo durante toda su vida y a la que quiso confiar una parte esencial de su legado, ha señalado el consistorio.

Gran parte de su obra permanecerá en museos de todo el mundo, en espacios públicos de distintas ciudades y en su Casa-Taller de Mislata, "manteniendo vivo su universo creativo y enriqueciendo culturalmente el horizonte de las próximas generaciones".