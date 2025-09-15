De la moda a la ganadería: la historia de la joven valenciana que descubrió su vocación como granjera en pandemia

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Durante varios años Blanca Tomás trabajó como diseñadora de moda en Valencia, pero la llegada de la pandemia del covid cambió sus planes, pues volvió al pueblo para apoyar a su familia y en el campo descubrió su verdadera vocación: desde entonces administra y vive en la Granja José Tomás S.L.

Su actividad principal en el destete de terneros, pedro, además, está incorporando "mejoras de bienestar animal, iniciativas respetuosas con el medioambiente y, de cara al futuro, experiencias que apuestan por la alimentación saludable, la concienciación y el turismo rural", destaca la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) en un comunicado.

Blanca, miembro de esta asociación profesional, prosigue a sus 31 años la explotación familiar ubicada en El Palomar, en la comarca de la Vall d'Albaida. Con el asesoramiento y apoyo de su padre, recibe a los animales con apenas 21 días de vida, cuando aún son frágiles, y los cuida durante tres meses hasta que pasan de la leche al pienso, mediante un seguimiento que aúna atención permanente, monitorización y medidas de bienestar animal.

El estiércol generado en la granja se transporta a campos de olivos de la almazara El Teular, donde se emplea como fertilizante natural, cerrando el ciclo productivo y contribuyendo a la economía circular. Además del cultivo de avena, ha iniciado una prueba de maralfalfa, una gramínea de alto rendimiento que requiere menos siembras anuales que otros forrajes y permite realizar hasta seis cortes al año. La granja dispone de 36 placas solares para el suministro energético y de un vehículo 100% eléctrico con su propio cargador instalado en la explotación.

Con todo, la visión de futuro de Blanca va más allá y a partir de 2026 abrirá las puertas a escolares, familias y turistas para vivir la experiencia de conocer de cerca el trabajo en una granja de destete de terneros.

"No solo buscamos mostrar los cuidados que reciben los animales, sino también acercar a la gente al mundo rural, enseñar el valor de la alimentación saludable, el trabajo del campo y la importancia de mantener vivas las tradiciones", asegura la joven.

Además de las visitas guiadas y los eventos personalizados en la explotación, que incluye instalaciones como una casa rural y piscina, Blanca prevé habilitar un huerto urbano con hortalizas de temporada y productos transformados con recursos locales.

ACTIVIDADES GASTRONÓMICAS

Asimismo, realizará actividades gastronómicas entre las que destacan un taller de paella valenciana --los visitantes aprenderán a preparar su propio plato tradicional, desde la selección de ingredientes hasta la cocción, guiados por expertos de la zona--, un taller de vermut --se enseñará a elaborar vermut artesanal y conocer la cultura que hay detrás de esta bebida típica-- y catas de vinos ecológicos y de proximidad.

En paralelo, la joven ganadera avanza en la digitalización del proyecto a través de una página web con venta de productos artesanales y presencia en redes sociales que le permita llegar a más personas:

"Buscamos dar valor al trabajo rural, resaltar la importancia de la alimentación natural, la sostenibilidad y las tradiciones locales, y ofrecer un entorno educativo y de ocio único, donde los visitantes puedan aprender, disfrutar y conectar con la naturaleza. Espero que mi experiencia como emprendedora y madre sirva de ejemplo y anime a otras mujeres a apostar por el mundo rural, un ámbito que me brinda paz, tranquilidad y orgullo por liderar un proyecto con mi familia", asevera.