El MoDE suma a 40 jóvenes talentos del diseño en año y medio y lanza nuevos recursos y líneas de trabajo

II Foro del MoDE - ADCV

VALÈNCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Moviment de Disseny Emergent (MoDE) de la Associació de Professionals del Disseny de la Comunitat Valenciana (ADCV) suma a cuarenta integrantes en año y medio de actividad pública, lo que a juicio de la entidad "evidencia tanto el interés del talento joven por generar espacios propios de encuentro y reflexión, como su capacidad para organizarse, trabajar en red y activar proyectos colectivos que inciden en el presente y futuro del diseño".

Entre los proyectos clave para 2026, destaca la creación de un directorio dentro de la web del MoDE, que recogerá los perfiles de sus integrantes junto con su posicionamiento en el mundo del diseño: líneas de trabajo y especialización, inquietudes, ámbitos de investigación, así como cuestiones que consideran prioritarias, pero aún poco visibilizadas en el debate profesional, según ha informado la asociación en un comunicado.

"Más allá de su función como herramienta de conexión profesional, este directorio busca visibilizar el pensamiento crítico del talento emergente y consolidar al MoDE como agente activo en la definición del presente y futuro del diseño", ha señalado Diego March, miembro del equipo gestor del MoDE, durante su presentación.

Junto a esta iniciativa, el colectivo continuará impulsando acciones orientadas a la generación de comunidad y conocimiento, como la organización de jornadas propias, entre ellas, el II Foro del MoDE; la segunda edición de 'Fatal, gracias'; la ampliación del proyecto 'Ideas para después', centrado en el papel del diseño ante diferentes escenarios de futuro, coordinado por el diseñador Héctor Montes, o visitas a las escuelas de diseño para trasladar al alumnado el trabajo del MoDE y de la ADCV (una línea que se viene trabajando en los últimos meses).

Enlazando con este último punto, el MoDE participará en el programa internacional Erasmus+ 'Blended Intensive Program' de Barreira Arte + Diseño, que se centrará en nuevas políticas de diseño y análisis crítico de proyectos, junto a estudiantes de diferentes países europeos.

Uno de los hitos recientes ha sido la celebración del II Foro del MoDE, un espacio anual de encuentro y trabajo conjunto en el que los integrantes del movimiento han compartido experiencias, inquietudes y propuestas en torno a su desarrollo profesional y al futuro del diseño.

Entre los principales retos identificados, destacan "la percepción de falta de oportunidades suficientes para absorber el volumen de nuevos profesionales"; la "precarización" de las condiciones en las primeras etapas laborales y la "dificultad de encontrar entornos profesionales alineados con los valores de las nuevas generaciones".

Asimismo, se puso de relieve la importancia de la confianza del sector en el talento joven, considerada "clave" para su desarrollo. El foro también abordó cuestiones estructurales, como la necesidad de reforzar la presencia y la visibilidad de las mujeres en determinadas disciplinas del diseño y en posiciones de referencia, así como de avanzar hacia una representación "más equilibrada" en el conjunto del sector.

En relación con el futuro de la disciplina, las y los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia modelos "más flexibles, multidisciplinares y adaptativos", con una mirada a largo plazo y una mayor integración de criterios de sostenibilidad en procesos, materiales y gestión y en destacar el potencial de la inteligencia artificial como herramienta pero también la necesidad de preservar y aplicar el criterio y el pensamiento crítico de las y los profesionales.

En este sentido, se subrayó que el valor del diseño reside en la capacidad de conceptualización y toma de decisiones, más allá de la ejecución.

Para Ramón Arnau, presidente de la ADCV, "el MoDE demuestra que las nuevas generaciones no solo tienen talento, sino también una clara voluntad de colaborar, generar comunidad y participar activamente en la construcción del futuro del diseño. Desde la ADCV, entendemos que apoyar estos espacios es fundamental para fortalecer el conjunto del sector y ampliar su proyección".

Para acompañar este incremento en integrantes y actividades, el Moviment de Disseny Emergent trabaja en la ampliación de su equipo gestor, que pasará de siete a nueve integrantes.