Mompó espera que la entrevista de Pradas sirva "para dar luz y continuar buscando el camino de la verdad"

Archivo - La exconsellera de Justicia de la Generalitat Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València y del PP provincial, Vicent Mompó, ha afirmado que espera que la entrevista de este domingo a la exconsellera Salomé Pradas "sirva en cierta medida para dar luz y continuar buscando el camino de la verdad" respecto a la gestión de la dana. "Yo creo que para eso estamos todos", ha subrayado.

Así lo ha trasladado, a preguntas de los periodistas, a dos días de que se emita la entrevista a la que fuera consellera de Interior durante la dana en el programa 'Salvados' de laSexta. Mompó ofreció una entrevista en este mismo espacio poco más de un mes después de la dana.

Cuestionado por qué espera de estas nuevas declaraciones de Pradas, Mompó ha replicado: "Yo no espero nada, lo que espero es continuar ayudando a poner un poco de sentido común".

Además, ha defendido que los afectados por la dana tienen "derecho a estar enfadados, a no entender muchas situaciones que se han dado". "Como hemos dicho siempre, son a los que sí debemos entender, prácticamente todo", ha recalcado.

A partir de ahí, el dirigente provincial ha abogado por que la entrevista de Pradas "sirva en cierta medida para también dar luz y continuar buscando el camino de la verdad". "Yo creo que para eso estamos todos, y eso es lo que espero únicamente de la entrevista", ha zanjado.

Salomé Pradas fue cesada menos de un mes después de la dana, tras lo que el pasado marzo fue imputada por la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catástrofe, al igual que su entonces 'número dos', Emilio Argüeso.

En su declaración ante la magistrada, Pradas aseguró que en la tarde de la dana habló con varios integrantes del equipo de Presidencia de la Generalitat y con el entonces 'president', Carlos Mazón. El mes pasado, en declaraciones a Europa Press, sostuvo que informó al jefe del Consell de "todo" lo que estaba sucediendo en el Cecopi, incluyendo que se iba a enviar el Es-Alert que finalmente se lanzó a las 20.11 horas.