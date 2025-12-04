Mompó rechaza que cambios en acentos retrasaran el ES-Alert: "Lo que quería es que se enviase la alerta de una puta vez"

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó Aledo, comparece en la comisión de investigación sobre la dana, en el Congreso de los Diputados, a 24 de noviembre de 2025 - Eduardo Parra - Europa Press

VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València, Vicente Mompó, ha publicado este jueves un mensaje en la red social X, tras la declaración ante la jueza de la dana del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, en el que niega que cambios en acentos y palabras pudieran haber retrasado el envío de mensaje Es-Alert a la población y reitera: "Ese día lo que quería es que se enviase la alerta de una puta vez y, a día de hoy, todavía no entiendo por qué se tardó tanto".

Así lo ha indicado Mompó, quien asistió al Cecopi del día de la dana que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, después de que Suárez haya asegurado a la instructora, en su declaración como testigo, que el envío del ES-Alert se realizó a las 20.11 horas y sufrió un retraso aún mayor por varios motivos, entre ellos el aviso a los alcaldes, dudas jurídicas y cambios en acentos y palabras.

En concreto, ha dicho que se pidió quitar el acento a València y sustituir 'tipus' por 'tipo' y 'aquest' por 'este' en la versión en valenciano. El subdirector general de Emergencias, el técnico de mayor rango en el CCE, ha detallado que, sobre las 17 horas, él ya planteó mandar este mensaje a los ciudadanos ante la situación vivida en Utiel y Requena, zonas en las que se podía ver a vecinos subidos en los tejados para salvarse del agua. Y volvió a insistir en el envío da las 17.38 horas, cuando estaba en marcha el Cecopi, pero no prosperó su petición.

Tras esta declaración, Mompó ha recurrido a X para dar su versión. "Voy a escribir en castellano para que a nadie le cueste 1 hora y 11 minutos entenderme", empieza su mensaje Mompó, que continúa: "Por sentido común, puedo asegurar que si alguien me pasa un texto donde pone 'aquest' y me pregunta, le diré que ponga 'este'. Sin ninguna duda. Pero, en ese caso, hubiésemos tardado cinco segundos más".

En este sentido, y haciendo alusión a la frase que pronunció el 29 de octubre de 2024 durante la reunión del Cecopi --"¡Enviad la alerta de una puta vez!"--, ha reiterado: "Ese día lo que quería es que se enviase la alerta de una puta vez y, a día de hoy, todavía no entiendo por qué se tardó tanto".

"No pediré perdón por haber estado donde tocaba y tratando de ayudar a quienes lo necesitaban", asegura el presidente de la Diputación, quien por su cargo no es miembro del Cecopi pero decidió desplazarse el 29O hasta l'Eliana, donde se constituyó este órgano.

Y Mompó concluye el texto con un mensaje en valenciano donde vuelve a cuestionar que discutiera un acento: "Per cert, tot i que València s'hauria d'escriure en accent tancat, l'escric en obert, com marca la normativa. No és creïble que eixe dia diguera lo contrari" ("Por ciento, aunque València se debería de escribir con acento cerrado, lo escribo en abierto, como marca la normativa. No es creíble que ese día dijera lo contrario").