Monasterio (Vox) defiende el pin parental frente al "adoctrinamiento" y pide a PP y Cs "ponerse del lado de la libertad"

Publicado 19/02/2020 14:28:04 CET

"Ha llegado el momento de dar un paso frente a Celáa, los comunistas y el socialismo, que lo que hace es imponer la dictadura", dice

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha defendido este miércoles el 'pin parental' frente al "adoctrinamiento del pancatalanismo" y ha instado al PP y Ciudadanos en la Comunitat Valenciana a "ponerse del lado de la libertad" y apoyar la Proposición No de Ley presentada por Vox en el parlamento autonómico para la implantación de esta medida.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios a las puertas de las Corts Valencianes, tras participar en los tres minutos de silencio que han guardado los parlamentarios valencianos por el último asesinato machista en Moraira.

Monasterio ha explicado que ha venido a Valencia "a defender la libertad frente a aquellos que quieren imponer su ideología y frente a aquellos que se atreven a decir que los niños son del Estado y no de los padres" y ha defendido 'pin parental' como "la mejor herramienta para que los padres nos podamos defender de aquellos que quieren tomar las aulas para imponer una ideología".

Por este motivo, espera que el Partido Popular y Ciudadanos en las Corts Valencianes "sepan ponerse del lado de la libertad porque dudosamente van a poder defender la libertad, la educación y a los valencianos frente al adoctrinamiento del pancatalanismo si no se atreven a defender el pin parental", ha apuntado.

Monasterio insta a ambas formaciones a "dar un paso ya de valentía" para "estar con los padres, y con la libertad" frente a la señora Celaá (ministra de Educación), frente a los comunistas, frente al socialismo que lo que hace es imponer la dictadura y quiere arrebatarle a los padres a sus hijos y entrar hasta el último rincón de nuestras casas a decirnos cómo tenemos que pensar, como tenemos que hablar y como ellos quieren educar a nuestros hijos".

Monasterio confía en "el PP y Ciudadanos entiendan que esta es una batalla fundamental" y que "la educación es lo que forja las futuras generaciones, lo que hace que nuestros niños tengan capacidad e independencia de pensamiento y de criterio y que, en un futuro, puedan elegir y construir un futuro en libertad".

Preguntada por los argumentos del PPCV para no apoyar la PNL sobre el pin parental que señalan que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo en contra, Monasterio cree que "el PP no ha leído la Constitución con detalle" y ha señalado que "el (artículo) 27.3 lo detalla perfectamente y prima el derecho de los padres a que seas respetadas sus convicciones morales y religiosas". "No sé si el PP ahora se va a desmarcar de la defensa de la Constitución, espero que no", ha remarcado.

La dirigente de Vox confía en que "Cs y el PP se pongan de lado de la libertad, si no, sus votantes tendrán que reflexionar muy seriamente qué es lo que han votado porque alguien que dice que defiende la libertad y arrebata el derecho de los padres a educar a sus hijos en libertad es alguien que se pone del lado de la dictadura del socialismo, y yo espero que el partido Popular y ciudadanos no estén ahí".

"JUNTOS EN LA BATALLA" EN MURCIA

En Murcia, donde el Gobierno murciano, formado por el Partido Popular y Ciudadanos, sí ha aprobado el 'pin parental' --medida que ha sido recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM)--, Monasterio considera que es "natural que fuéramos juntos a dar esta batalla".

A su juicio, "no dar la batalla por la educación es lo que ha tenido como consecuencia que en estos años en Cataluña a los niños se les adoctrinara, se les impusiera determinados contenidos, que se les contara una historia de España que no era verdad y que a los niños en los patios no se les permitirá hablar en español".

Desde su punto de vista, "la cobardía y la tibieza ha llevado a muchas generaciones a educarse en eso" y en su opinión, es hora de "cambiar de actitud y hacer frente no solo al adoctrinamiento ideológico de género, sino también al pancatalanismo que en Valencia, se está sufriendo, a la imposición lingüística". Según Monasterio, no se puede confiar en los partidos que "no se atreven" a "hacer frente al adoctrinamiento y el independentismo" con el pin parental.

En cuanto a la decisión del Gobierno de recurrir la implantación de esta medida, Monasterio sostiene que esta reacción "demuestra una vez más la dictadura de la señora Celaá, que se atreven incluso a hablar de un 155 a Murcia y efectivamente lo quieren aplicar".

EN MADRID, VOX MANTENDRÁ SU POSICIÓN

En la Madrid, gobernada por PP y Ciudadanos, y donde Vox ha exigido también el pin parental para apoyar los presupuestos, "mantendremos nuestra posición", ha asegurado Monasterio.

En este sentido, ha argumentado que "la libertad un punto fundamental", por lo que espera que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente, Ignacio Aguado, "sepan entender" que "se tienen que poner del lado de la libertad y no del lado de la señora Celaá, que es la dictadura del socialismo".

"UN CÚMULO DE DESPROPÓSITOS"

Junto a la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, ha comparecido la portavoz adjunta y responsable de Educación del grupo parlamentario en las Corts Valencianas, Llanos Massó, para criticar la "carta preventiva" que la dirección territorial de Educación ha enviado a los centros educativos sobre el pin parental.

Massó ha considerado esta misiva como "un cúmulo de despropósitos, de mentiras y manipulaciones hablan de que el pin parental va contra los derechos de los niños y contra tratados internacionales firmados por España". Para la diputada, es "lamentable" que la Conselleria "se arroga el derecho de decidir ellos lo que es adoctrinamiento y lo que no es adoctrinamiento al más puro estilo de las dictaduras comunistas".

La diputada ha lamentado que la carta recomienda al centro que no dé respuesta a los padres y que le remita directamente a la dirección territorial, a la que ha acusado de realizar una "caza de brujas". Y según ha dicho, al no dar permiso a los centros para responder a los padres "está actuando como una mordaza contra la dirección de los centros, cargándose autonomía que tanto predican de la educación".

A su juicio, esta misiva es "un claro ejemplo del gobierno que tenemos en la Comunidad Valenciana, un gobierno sectario totalitario y totalmente adoctrinador y pretende hacerse con la mente de nuestros hijos y asegurarse los futuros votantes en próximas elecciones".

Por último, en cuanto a la resolución del Supremo a la que aludia el PP, Massó ha querido puntualizar que esa sentencia hace referencia a Educación para la Ciudadanía, una asignatura curricular y evaluable, mientras que el pin parental se refiere a actividades complementarias y extraescolares. "Es una manipulación muy gorda de una sentencia del Supremo para intentar asustar a los padres y que los padres no ejerzan libremente su libertad", ha concluido.

475527.1.260.149.20200219142804