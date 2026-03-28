Monóvar estudia cómo devolver medio millón cobrado de la tasa de basuras a contribuyentes tras anularla el Supremo

Fachada del Ayuntamiento de Monóvar - AYUNTAMIENTO DE MONÓVAR

ALICANTE, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Monóvar (Alicante) estudia cómo devolver a los contribuyentes cerca de medio millón de euros cobrado de la tasa de basuras (algo que se podría traducir en unos 69 euros por recibo) después de que el Tribunal Supremo (TS) haya inadmitido el recurso de casación presentado por el consistorio contra la decisión judicial de declarar nulo el pleno en el que se aprobó la subida del impuesto para 2025 en cerca de un 80 por ciento, de 84 a 155 euros de media al año por recibo, según ha explicado en una entrevista con Europa Press el alcalde de la localidad, Loren Amat (PSPV).

Los hechos se remontan a cuando el grupo municipal del PP, que está en la oposición, acudió a los tribunales con el argumento de que sus ediles sufrieron una "vulneración" de derechos fundamentales de participación por la sesión extraordinaria en la que se aprobó ese punto y de cuya convocatoria, de acuerdo con los 'populares' monoveros, se enteraron "cuando el pleno ya había terminado".

Amat ha detallado que en ese primer pleno celebrado el 4 de octubre de 2024, para "poder cumplir" con los plazos legales para esa aprobación, hubo un empate entre votos a favor y en contra, ya que un concejal de su equipo de gobierno tenía un viaje programado y no asistió al Ayuntamiento.

El primer edil ha reconocido que cometió un "error" al olvidar que pudo haber utilizado el voto de calidad, algo que puede hacer en este tipo de situaciones al ostentar la vara de mando, y ha resaltado que, con ello, la nueva tasa podría haber salido adelante.

Ante este escenario, y una vez terminó esa sesión, decidió convocar otro pleno "extraordinario y urgente" que, según ha relatado, se notificó a los miembros de la corporación por el medio formal contemplado en el "reglamento" municipal, esto es, a través de "correo electrónico".

También ha sostenido que se llamó "personalmente" a los portavoces de la oposición, que conforman PP, Vox y Som Poble. El PSPV gobierna con mayoría absoluta, aunque ese día faltó el concejal socialista que tenía previsto irse de viaje.

"Los concejales del PP no vinieron porque no quisieron", ha criticado el primer edil, al tiempo que ha abundado en que, en ese segundo pleno, celebrado en el mismo día y con minutos de diferencia, se dio luz verde finalmente a la subida de la tasa gracias a que, esa vez sí, empleó el voto de calidad. Todo ello, sin que los concejales 'populares' estuvieran presentes. En palabras del alcalde, la estrategia del PP fue "no darse por enterados" y cree que este partido fue al juzgado "con una mentira".

POSIBLE RECURSO EN EL CONSTITUCIONAL

Amat ha asegurado que los servicios jurídicos municipales están valorando si es viable presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) tras la inadmisión dictada por el TS recientemente. Esta decisión del alto tribunal obliga al Ayuntamiento a anular ese pleno y, por tanto, la tasa que se aprobó en dicha sesión.

En todo caso, ha avanzado que el consistorio ya estudia la fórmula para devolver "de oficio" el dinero cobrado por el impuesto e incluso otras posibilidades como "bonificar" próximos recibos, para que eso se acate "de la forma legal, más justa, rápida e igualitaria, si al final hay que hacerlo".

PSPV: "MENTIRA"

Sobre que el PP haya planteado "un modelo muy sencillo para pedir" la "devolución", el primer edil ha asegurado que esto "no hace falta presentarlo", ya que es algo que el Ayuntamiento hace "de oficio". "Un grupo político ha querido coger una mentira y convertirla en buena", ha apostillado Amat sobre todo este proceso.

"Todos tenemos que ser conscientes de que ese agujero de medio millón de euros que va a dejar el tener que devolver el recibo nos hará plantearnos en el futuro subir algún impuesto para afrontar a ese déficit", ha trasladado.

Asimismo, el alcalde de Monóvar ha reprochado al PP que diga que "ha conseguido tumbar la tasa, pero es mentira, ya que contra ella no alegó nada, sino que denunciaron lo que para ellos fue una mala convocatoria del pleno".

"Si se anula el pleno, que fue donde se aprobó la tasa, esta también se anula", ha reiterado, al tiempo que ha trasladado: "Aunque presentemos el recurso de amparo, eso no paraliza la ejecución de la decisión del Supremo".

PP: "CABEZONERÍA"

Por su parte, en redes sociales, el PP de Monóvar ha insistido en que la justicia les "ha dado la razón frente a la cabezonería del PSOE" y en que el "aviso" de convocatoria del segundo pleno de ese mismo día, el 4 de octubre de 2024, les llegó cuando la sesión "ya había terminado".

Desde esta formación también han asegurado que el día 7 de ese mismo mes presentaron "escritos" en los que pedían "la anulación y la repetición del pleno", para que fueran convocados "en tiempo y forma".

"Desde secretaría se aconsejó al alcalde repetir el pleno para evitar acabar en los tribunales. Había tiempo de sobra para hacerlo bien", han sostenido, y creen que "el equipo de gobierno se negó y decidió aplicar el rodillo".

"Ante esta vulneración de derechos, no nos quedó más remedio que acudir a la justicia", afirma el PP de Monóvar, que añade que, en este punto, el procedimiento se dividió en dos: "Por una parte, la defensa de nuestros derechos y, por otra, la petición de que no se aplique la subida".

Los 'populares' de la localidad han manifestado que un juzgado de Alicante les dio "la razón, declaró que se habían vulnerado" sus "derechos fundamentales" y "anuló aquel pleno y la subida de la tasa".

Además, han criticado a Amat por, según consideran, "alargar el procedimiento" al recurrir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y luego al TS, para lo que "usó el dinero de todos los monoveros".

Desde el PP insisten en que "este gasto de dinero público y tiempo" en los tribunales "jamás" se hubiera producido si Amat "hubiera votado bien en el primer pleno", "hubiera convocado el segundo conforme a la ley" y "hubiera querido repetir el pleno". "Todo ha sido fruto de su cabezonería", han reiterado.