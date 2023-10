Montes insta al Gobierno a remodelar el equipo que gestiona el Imserso por "los desastres acumulados año tras año"

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha pedido este sábado al Gobierno de España una remodelación del equipo que gestiona los viajes del Imserso ante "los desastres acumulados año tras año". "No pueden seguir en sus puestos ni un minuto más", ha considerado.

Montes ha denunciado que esta situación "ha tenido como resultado un deterioro progresivo del programa", con "constantes retrasos, unas condiciones que han forzado la salida de cientos de establecimientos por toda España y errores que afectan directamente a las personas mayores".

La titular de Turisme, en un comunicado, ha hecho referencia a los "problemas" que este viernes han sufrido, según ha afirmado, "decenas de miles de usuarios" del Imserso en la Comunitat Valenciana pocas horas antes de arrancar el programa.

"Nos comunican que todavía no se han enviado los códigos para hacer reservas, y que tanto la web que permite hacer las contrataciones sin tener que desplazarse como el teléfono de atención al cliente están colapsados y tampoco funcionan", ha denunciado.

Para la consellera, "se trata de un despropósito más en la larga lista de errores cometidos de manera reiteradas por el Gobierno de España y el Ministerio de Derechos Sociales". "Es increíble que después de acumular mas de un mes de retraso de lo que debería haber sido el calendario de venta y a las puertas de empezar los viajes, el número de despropósitos no deje de crecer", ha expresado.

Montes ha subrayado que los responsables del Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra "también han mantenido un pulso constante con el sector, con unos precios que obligan a los hoteles a trabajar a pérdidas y hasta el punto de que la Generalitat Valenciana se ha visto obligada a intervenir para que los establecimientos no abandonen masivamente el programa".

TRES MILLONES PARA "PALIAR" ESTOS "PROBLEMAS"

Precisamente, ha defendido que en las próximas semanas la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo destinará casi tres millones de euros a "paliar parte de los problemas derivados" de la gestión de la nueva temporada y al mantenimiento de los empleos que dependen de esta industria en temporada baja. Esta aportación se hará a cargo de la ocupación que hayan tenido los hoteles que trabajan con el Imserso en el primer semestre del año, ha concretado la Generalitat.

Por todo ello, ha considerado que los responsables del Ministerio "no pueden seguir en sus puestos ni un minuto más". "Se necesita una profunda remodelación del equipo que lleva a cabo estas tareas, porque han sido cuatro años acumulados de desastres, de no querer colaborar con el sector privado y de desatender todos los consejos y peticiones que se han hecho. Y el resultado no ha sido una mejora del servicio, sino todo lo contrario", ha argumentado.