Morant acusa a Llorca de "esconder y encubrir" al alcalde de Jérica y le insta a expusarle del PP y reclamarle el acta

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha instado al 'president' de la Generalitat y secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, a expulsar del partido y reclamarle el acta al alcalde de Jérica (Castellón), Jorge Peiró, investigado por supuestas agresiones sexuales a dos menores, así como a "decirnos desde cuándo hace que lo saben y por qué lo han escondido y encubierto": "Se han de pronunciar y posicionar" porque "no cabe mirar ni comportarse de otra manera".

Así, ha demandado que los 'populares' muestren el "rechazo absoluto y la condena pública a una actuación y una actitud que no cabe en política". "Si esta persona quiere defenderse a través de la justicia, que lo haga. Pero que no se parapete de una institución tan importante como es una alcaldía", ha exigido.

En un encuentro con los periodistas este viernes con motivo de las fiestas navideñas, Morant ha asegurado que el caso del alcalde de Jérica, que también era asesor del PP de la Diputación de Castellón, es "de una gravedad enorme" porque llegar a una imputación, ha recalcado, "significa que han habido muchos pasos antes".

Dicho esto, se ha preguntado "desde cuándo" Pérez Llorca "conocía que había un militante, un alcalde del PP que estaba siendo investigado, que tenía una acusación y una denuncia por parte de dos menores por abuso sexual". "Es de tal gravedad que necesitamos explicaciones", ha requerido.

También ha pedido explicaciones al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre "por qué no se le exige el acta de alcalde". Y ha cargado contra la presidenta de la Diputación de Castellón y del PP de esta provincia, Marta Barrachina, por haber sostenido que al alcalde de Jérica en la alcaldía "lo juzgarán los vecinos y vecinas".

"NO CABE MIRAR NI COMPORTARSE DE OTRA MANERA"

A su juicio, estas manifestaciones no son "aceptables en política", por lo que ha instado tanto al PP de la Comunitat Valenciana como al nacional que se pronuncien y se posicionen. "Se le ha de demandar el acta de alcalde y, si no, se le ha de expulsar como alcalde del PP. No cabe mirar ni comportarse de otra manera desde una organización política", ha resumido.

En este contexto, Diana Morant ha considerado que con todo ello "se evidencia que los casos de abusos y de acoso están estructuralmente en la sociedad", en "todas las organizaciones, las instituciones, incluso en el ámbito empresarial". "Son posibles espacios en los que se producen este tipo de actitudes y comportamientos absolutamente reprochables", ha señalado.

"TOLERANCIA CERO" EN EL PSOE

Sin embargo, ha incidido en que "la diferencia" radica en "cómo se comportan unos u otros cuando aparece un caso de estos dentro de sus organizaciones". Y ha defendido que el PSOE ha decidido adoptar una posición de "tolerancia cero" frente a estas actitudes y actuación "absolutamente contundente de condena y de expulsión total de cualquier vínculo de estas personas" con la formación.

"Lo estamos haciendo a nivel de España y lo hemos hecho también así en la Comunitat Valenciana cuando se ha producido uno de estos casos", ha recalcado la líder de los socialistas valencianos, que ha aprovechado para reprochado al PP que sea "incapaz de condenar la conducta" del alcalde de Jérica y de "decirnos desde cuándo hace que lo saben y por qué lo han escondido y por qué lo han encubierto".

"Y en este caso ya estamos hablando de Juan Francisco Pérez Llorca. No hablamos del nuevo 'president' y de que eso queda en la etapa del anterior porque, orgánicamente, a nivel de partido, el responsable de la coordinación de la organización es, y ya lo era, el señor Juanfran Pérez Llorca, que ahora es 'president' de la Generalitat Valenciana", ha zanjado.