Morant acusa a Llorca de exigir un fondo de nivelación para confrontar con el Gobierno sin apoyar la financiación

VALÈNCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha reprochado este jueves al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que siga exigiendo un fondo transitorio de nivelación para la Comunitat Valenciana cuando no apoya la nueva propuesta de financiación autonómica, lo que ve como una "estrategia" del PP para confrontar contra el Gobierno.

"El malvado Pedro Sánchez --ha ironizado-- ha puesto encima de la mesa el mejor modelo de financiación que podíamos haber soñado los valencianos y el Partido Popular prefiere pegarle una patada a Pedro Sánchez y al Gobierno, pero la está pegando en el culo de los valencianos y las valencianas, y eso es lo que la ciudadanía tiene que saber".

Así ha manifestado un día después de que todas las autonomías, salvo Catalunya, mostraran su rechazo al modelo propuesto por el Ministerio de Hacienda, entre ellas el Consell que gobierna en solitario el PPCV y también los gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias. La reforma que plantea Hacienda supondría la Comunitat sería la tercera comunidad más beneficiada y recibiría 3.669 millones de euros en 2027.

Morant, en declaraciones a los medios tras una reunión con CCOO PV y UGT-PV, ha exigido al Consell "que no se pierda en debates estériles" con el fondo de nivelación cuando "por fin hay encima de la mesa un nuevo modelo" que supondría "el doble" de los 1.700 millones que pedía para ese mecanismo transitorio.

Además, ha sostenido que Llorca, "si quiere, puede arreglar el modelo de financiación" instando a los diputados valencianos del PP a apoyarlo en el Congreso, en lugar de seguir una "estrategia" marcada por Génova. "Si los diputados del PP votan a favor, este nuevo modelo se aprueba. No nos hace falta ninguna otra formación. Depende de ellos", ha recalcado.

QUE CADA CCAA "VOTE EN CONCIENCIA"

Según ha expuesto, este miércoles tuvo ocasión de conversar con el 'president' en un acto y él le trasladó su rechazo a la propuesta porque "no va a salir" adelante en el Congreso. Pero Morant ha insistido en que la dirección del PP debería "dar permiso" a sus gobiernos autonómicos a "votar en conciencia por su comunidad", en lugar de "una disciplina de voto sectaria que va en contra de la Comunitat Valenciana".

Al mismo tiempo, ha criticado que Llorca pida un fondo mientras "deja por ejecutar 7.700 millones de su propio presupuesto" y después de que el PP haya votado en contra de la senda de déficit, que según ella habría supuesto 1.600 millones más para la Comunitat. También ha afeado al PP que no apoye la condonación parcial de la deuda, aprobada vía anteproyecto de ley, de 11.000 millones en el caso de la valenciana.

Es por eso que ha esgrimido que "hay muchos instrumentos encima de la mesa que ya compensan con creces la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana", que el Consell "ha despreciado": "Nos estamos encontrando con esta Generalitat, primero con Mazón y ahora con Pérez Llorca, que dice no a todo lo que propone el Gobierno de España aunque sea bueno para los valencianos".

La dirigente socialista ha insistido en que la nueva propuesta es "fruto de la lucha de la sociedad valenciana" y "por fin justa" para la Comunitat, además de advertir que "si perdemos este tren, podemos estar pidiendo el fondo de nivelación para todos los años siguientes: para el 2026, para el 2027, para el 2028". "De hecho, yo creo que es la estrategia del señor Pérez Llorca", ha opinado.

Y ha advertido que, de no aprobarse la reforma, la Generalitat seguirá "acumulando deuda" que luego pedirá al Gobierno que se condone, algo que ve "absurdo": "Lo que tenemos que hacer es no generar más deuda, aceptar y aprobar este modelo y después seguir reclamando al Gobierno esa condonación de la deuda por la infrafinanciación sufrida durante muchos años".

"NADIE SALE PERDIENDO"

Preguntada por el rechazo de los gobiernos socialistas de Emiliano García-Page y Adrián Barbón, Morant ha instado tanto a estas como al resto de comunidades a que sean solidarias con la Comunitat, después de haber "disfrutado de un statu quo" que no era justo para los valencianos. Ha defendido que con el nuevo modelo "nadie sale perdiendo" y algunos ganan "muchísimo más".

Sobre si Catalunya es la más beneficiada --es la única comunidad que apoya la propuesta, que se anunció un día después de la reunión de Sánchez con el líder de ERC, Oriol Junqueras--, ha pedido "no simplificar la política" con el "anticatalanismo" porque, según ella, votar en contra también sería caer en el "antivalencianismo, antiandalucismo y antimurcianismo".