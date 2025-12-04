Morant acusa a Llorca de "jugar con los valencianos" y actuar por estrategia: "Ha hecho cambios para que no cambie nada"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha acusado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de estar "jugando con los valencianos a un juego de estrategia" por lo que le interesa al PP "electoralmente en cada uno de los territorios". "Han hecho unos cambios para que no cambie nada", ha señalado.

Así lo ha manifestado tras la remodelación del Consell que ha efectuado Pérez Llorca y después de que este, en el acto de toma de posesión de los nuevos consellers, haya subrayado que "la primera responsabilidad de un gobierno es garantizar que la confianza pública nunca se resienta, tender puentes y estar más cerca", al tiempo que ha insistido en su intención de "dar un salto cualitativo" en el Consell, acelerar la reconstrucción tras la dana y alejarse de "debates estériles", entre otras cosas.

En declaraciones a los medios en Xixona (Alicante), Morant ha sostenido que en el Consell y en el PP "no están mirando por los ciudadanos de aquí, de la Comunitat Valenciana", sino que actúan por estrategia, por "lo que les interesa electoralmente en cada uno de los territorios". "Con los únicos que se han sentado ha sido con Vox", ha recalcado la líder de los socialistas valencianos.

Además, ha hecho hincapié en que ha "escuchado" también que en el Consell "no van a tener presupuestos y no van a negociar hasta que pasen las distintas citas electorales que tiene el PP y que tenemos en los distintos territorios". Por ello, ha acusado a los 'populares' de estar "jugando con los valencianos".

Frente a ello, ha garantizado que los socialistas "siempre" han estado "dispuestos a hacer una oposición constructiva" con propuestas en materia de vivienda, entre otras. "No está funcionando el mercado de la vivienda, a día de hoy es el principal problema de los españoles y también de los valencianos", ha apuntado.

A su juicio, el Consell debe "construir más viviendas" tras haber hecho "cero" y ha instado al Ejecutivo valenciano a "intervenir los precios, aplicar la Ley de Vivienda, declarar zonas tensionadas y topar los precios de alquiler".

No obstante, se ha mostrado segura de que al nuevo 'president' de la Generalitat no le van a "gustar" estas propuestas, "entre otras cosas porque él, que es propietario de un patrimonio de más de cuatro millones de euros, quizás está en el lado de los que quieren convertir la vivienda en un negocio y no de los que entendemos que la vivienda es un derecho".