Morant advierte de que con PP y Vox "volverán otra vez los desahucios": "Nunca más tiene que volver a pasar"

Diana Morant, en un acto de campaña en Elda. - PSPV

ALICANTE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha pedido el voto para el Partido Socialista porque, según ha advertido, con el Partido Popular y Vox "volverán otra vez los desahucios", "familias en la calle" y "casas sin personas y personas sin casas", "cuando una casa es un derecho y no un objeto con el que hacer negocio": "Nunca más tiene que volver a pasar".

Así lo ha manifestado Diana Morant, en Elda (Alicante), en un acto de campaña electoral junto al secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Alicante, Rubén Alfaro, y los candidatos al Congreso de los Diputados, Toni Francés y Fulgencio Cerdán.

Morant ha subrayado que el Gobierno ha estado ocho años "protegiendo" a la ciudadanía "hasta que tres partidos, con su mayoría parlamentaria, PP, Vox y Junts, han impedido que el Gobierno de España siguiera protegiendo a las familias", al tiempo que ha calificado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como "el más audaz y el más valiente" por adelantar las elecciones generales. "¿Quién decía que el Partido Socialista le tenía miedo al pueblo?", se ha preguntado, para agregar que se muestra "tranquila" porque "vamos a ganar".

Igualmente, ha acusado al PP de "no hacerse nunca cargo de nada" y ha puesto como ejemplo el incendio forestal de Madrid este verano, que también afectó a la provincia de Ávila, la dana en Valencia, que provocó 234 víctimas mortales, o el incendio en El Saler, del que ha reprochado que "València tiene 1.600 bomberos y llamaron a la Unidad Militar de Emergencias (UME)". "Es la categoría de no me hago cargo de nada", ha apostillado.

Según Morant, "El Ventorro es una categoría política, es una forma de entender la política, porque Mazón estaba en el bar, pero ¿y los demás dónde estaban?". "El Ventorro es la categoría política de los que no están, de los que luego están un año mintiendo, de los que luego están un año insultando a las víctimas y de los que luego, después de dimitir Mazón, lo aguantan aforado, morenito, con dietas, con chófer, con asesor, con vivienda y con la forrada. Todos son El Ventorro. Todos", ha proclamado Morant.

"ESTAREMOS A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS"

Frente a ello, "estamos nosotros, los que sí que nos queremos hacer cargo: esos somos los socialistas y somos la garantía de que, pase lo que pase, estaremos a la altura de las circunstancias".

Así las cosas, ha lamentado que la Comunitat Valenciana ha sido "la primera" autonomía "donde se ha aprobado un presupuesto con prioridad nacional" y ha destacado que, "otra vez, el Gobierno de España nos hemos tenido que ir al Constitucional".

"Y si en el Gobierno de España no estuviera Pedro Sánchez, ¿quién recurriría a esas leyes? ¿Quién estaría defendiendo la Constitución? ¿Quién estaría defendiendo las libertades y la democracia?", se ha cuestionado, para responder que "nadie". Por eso, ha añadido, "cuando el presidente (Pedro Sánchez) dice que vamos a retroceder 40 años es verdad y no lo vamos a consentir".

Morant ha defendido que el 29N también se decide qué modelo de Comunitat Valenciana quiere la sociedad: "uno que garantice la igualdad de oportunidades y los derechos conquistados o uno que permita que la derecha y la ultraderecha deshagan los avances de los últimos años".

En este sentido, ha reivindicado el compromiso de los alcaldes socialistas, quienes conocen los problemas de sus municipios y trabajan para resolverlos, frente a un Consell que, según ha denunciado, "ha abandonado a los ayuntamientos y ha retirado proyectos e inversiones fundamentales para sus vecinos". Morant ha puesto en valor la gestión de los gobiernos socialistas y ha defendido que la política consiste precisamente en "estar al lado de la ciudadanía, asumir responsabilidades y ofrecer soluciones".

"REMONTADA ÉPICA"

Morant, que ha reconocido que "nunca" había notado "a la gente tan emocionada" en un mitin como el pasado viernes en València, ha apelado a una movilización "histórica" y ha afirmado que "vamos a una remontada épica": "Vamos a ganar el 29 de noviembre y vamos a volver a gobernar porque la gente quiere".

"Yo voy a seguir gritando. Así que, --ha pronunciado-- compañeros y compañeras, sigamos gritando en las calles, como gritan nuestros profesores para tener mejores colegios y mejores condiciones para nuestros niños. Sigamos gritando con la gente joven en la calle que grita desesperada cuando ven que a una señora como Maricarmen, de más de 80 años, la desahucian, y eso le llega a causar la muerte. Sigamos gritando para que nuestros hospitales públicos abran por las tardes los quirófanos y operen a la gente mientras sea operable, porque la enfermedad se puede parar si te la tomas en serio a tiempo. Sigamos gritando".

"Vamos a seguir gritando por la libertad, por la democracia, por la paz, contra el ruido, contra el odio, contra la xenofobia, contra el racismo, contra Partido Popular y Vox, que han convertido a la Comunitat Valenciana en un estercolero político. Vamos a seguir gritando y vamos a llenar las urnas el 29 de noviembre, porque somos más y porque somos mejores", ha concluido Diana Morant.

IGUALDAD, MEMORIA DEMOCRÁTICA Y DERECHOS LGTBI

Por su parte, Rubén Alfaro ha llamado a afrontar la campaña con ilusión y movilización, y ha contrapuesto la actitud de los socialistas, que salen a la calle a explicar sus propuestas y escuchar a la ciudadanía, a una derecha que, a su juicio, lleva años instalada en el insulto y la descalificación. Alfaro ha advertido de que el 29 de noviembre no está en juego únicamente una alternancia política, sino el riesgo de una involución en derechos y libertades, especialmente en materia de igualdad, memoria democrática y derechos LGTBI.

Alfaro ha denunciado también el "abandono" de la Generalitat en ámbitos como la educación, la sanidad y la vivienda, y ha defendido que los gobiernos socialistas son "los que garantizan oportunidades y servicios públicos". Asimismo, ha reivindicado las inversiones del Gobierno de España en la provincia de Alicante, entre ellas las vinculadas al Corredor Mediterráneo, el aeropuerto Alicante-Elche y el Puerto de Alicante, y ha reclamado un cambio político en la Generalitat que permita recuperar una gestión al servicio de los municipios y de sus vecinos.

Toni Francés, por su parte, ha agradecido la confianza del partido para encabezar la candidatura al Congreso y ha reivindicado el trabajo del Gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos ocho años. Francés ha destacado el aumento del 40 por ciento de los recursos destinados a los ayuntamientos en los últimos cuatro años, así como los fondos europeos que han permitido impulsar actuaciones de movilidad, renaturalización, mejora de espacios públicos y rehabilitación en los municipios de la provincia.

Francés ha criticado que el Consell del PP rechazara los "recursos adicionales" ofrecidos por el Gobierno de España para la financiación de la Comunitat Valenciana, y ha defendido que esos fondos son necesarios para reforzar la sanidad, la educación y los servicios públicos. El dirigente socialista ha llamado a votar al PSOE "para garantizar la continuidad de las políticas que mejoran la vida de la ciudadanía" y "evitar que PP y Vox deshagan los avances conseguidos".

Por último, Fulgencio Cerdán ha denunciado el abandono al que la Generalitat del PP ha sometido a los ayuntamientos valencianos, al retirar proyectos "tan importantes" como la renovación de colegios y al "dejar de lado" los fondos de financiación que permiten a los consistorios atender adecuadamente las necesidades de sus vecinos.