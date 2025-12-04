Morant asegura que el PSPV no ha recibido ninguna "oferta formal" para entrar al consejo de administración de À Punt

La ministra de Cienca e Innovación, Diana Morant, ofrece declaraciones a los medios durante la protesta frente a Les Corts Valencianes, a 27 de noviembre de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

ALICANTE 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que su partido no ha recibido por el momento ninguna "oferta formal" para entrar a formar parte del consejo de administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), la entidad que rige el funcionamiento de À Punt, y ha considerado que "discutir a través de los medios de comunicación cosas tan serias" no le parece "riguroso".

De este modo lo ha manifestado después de que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, haya abogado por aprovechar la salida de Vicente Ordaz al frente de la presidencia del consejo tras su nombramiento como nuevo secretario autonómico de Comunicación para "revisar" este órgano y que puedan entrar a formar parte del mismo el PSPV y Compromís, una posibilidad que en su momento rechazaron ambas formaciones, que esgrimieron que no querían formar parte del "secuestro" de la televisión pública por parte del PP y Vox.

En declaraciones a los medios en Xixona (Alicante), Morant ha explicado que el PSPV no forma parte del consejo de À Punt porque con la nueva ley aprobada por el PP y Vox en Les Corts "quitaron las mayorías parlamentarias que hacían falta para conformarlo". "Lo dejaron en una mayoría simple y nos tiraron", ha expuesto.

A su juicio, lo mismo ocurrió con la Mesa de Les Corts, órgano en el que el PSPV perdió su representación con la elección de Magdalena González (PP) tras la salida de la socialista Gabriela Bravo. Según Morant, esto es algo "que no había ocurrido nunca en democracia" y es que el Consell, Carlos Mazón, el PP y Vox dejaron fuera de la Mesa al "principal partido de la oposición".

Con todo, Morant ha señalado que, si ahora lo que pretende Pérez Llorca es "enmendar ese ataque a la democracia" que el PP y Vox han llevado a cabo al "expulsar" al PSPV del consejo de À Punt y de la Mesa de les Corts, "que lo hagan".

Pérez Llorca trasladó este miércoles, en un corrillo con periodistas tras anunciar la remodelación del Consell, que apuesta por una "revisión" del consejo de administración de À Punt y abre la puerta a que el PSPV y Compromís recuperen su representación.

El PP y Vox aprobaron en Les Corts en junio de 2024 la nueva ley de la CACVSA que cambiaba la composición del consejo, cuyos miembros pasaban a estar elegidos todos ellos por la cámara autonómica a propuesta de los grupos parlamentarios, a excepción de uno que lo es por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), y rebajaba las mayorías para proceder a su elección: tres quintos en primera votación y absoluta en segunda.

Por otro lado, Llorca aseguró que ve con buenos ojos que el PSPV recupere su puesto en la Mesa de Les Corts que perdió hace unos meses con la elección de Magdalena González (PP) como nueva vicepresidenta segunda de la Mesa en sustitución de Gabriela Bravo (PSPV), pero vinculó esta cuestión a que los socialistas faciliten la reforma de los órganos estatutarios.