Morant avisa que cualquier CCAA que tenga la "tentación" de aplicar la prioridad nacional "tendrá al Gobierno enfrente"

1081207.1.260.149.20260424105229 La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant (c), atiende a los medios - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha advertido que cualquier gobierno autonómico que tenga la "tentación" de aplicar la 'prioridad nacional', que plantea Vox para anteponer a los españoles en el acceso a prestaciones públicas, "tendrá al Gobierno de España enfrente": "Lo vamos a combatir no solo políticamente, sino también a través de los mecanismos que permite la ley, que es denunciar ante el Tribunal Constitucional (TC) los incumplimientos de la Constitución".

Además, en clave valenciana, ha augurado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "volverá a plegarse" a las exigencias de los de Santiago Abascal, ya que considera que el actual presidente del PPCV "ha sido el gran promotor de los acuerdos con Vox".

Así lo ha manifestado a los periodistas antes de inaugurar una jornada sobre resiliencia climática, un día después de que Vox registrara en Les Corts una proposición no de ley (PNL) de tramitación de urgencia en la que insta al Consell a solicitar al Gobierno garantizar "la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles" y establecer este principio en el acceso a todas las ayudas sociales, servicios públicos o programas de vivienda, así como en el acceso al sistema de prestaciones y pensiones públicas.

Morant ha señalado que es "de una enorme cobardía que Vox le demande al Gobierno de España" aplicar la 'prioridad nacional', ya que considera que lo hace porque los de Abascal "no quieren retratarse a nivel autonómico, donde tienen una mayoría clara y donde desde el primer momento Vox y el Partido Popular se han entendido a la perfección".

En cualquier caso, ha garantizado que el Gobierno no va aplicar "un marco que es absolutamente inconstitucional, xenófobo y racista" y del que Amnistía Internacional dice que "incumple con los derechos humanos y con el derecho de igualdad y no discriminación que recoge la Constitución". Dirigiéndose a "estos que todo el rato se dan golpes en el pecho", les ha recalcado que "defender España es defender la Constitución y la legalidad".

"NACIONALISMO FASCISTA"

"No solo no vamos a hacer caso a ningún tipo de declaración que salga de cualquier parlamento autonómico, sino que aquellas autonomías que tengan la tentación de aplicar cualquier medida que vaya contra la Constitución, tendrán el Gobierno de España enfrente", ha avisado, y ha lamentado que estas iniciativas "ya dividen a la sociedad en ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, simple y llanamente por ese nacionalismo fascista que tienen algunos".

Respecto a si cree que PP y Vox acordarán en la Comunitat Valenciana aplicar la 'prioridad nacional', tras los pactos de investidura alcanzados en Extremadura y Aragón, Morant ha augurado que "muy probablemente, porque el señor Pérez Llorca ha sido el gran promotor de los acuerdos con Vox".

Ha recordado "el pacto de la vergüenza" firmado tras las elecciones autonómicas de 2023 entre PP y Vox para investir 'president' a Carlos Mazón, en una mesa donde "estaba sentado Pérez Llorca" entonces como síndic del PP en Les Corts. "Cerraron ese acuerdo con un torero y con un maltratador condenado y, en definitiva, no ha cambiado nada", ha dicho en alusión al exvicepresidente Vicente Barrera y al diputado de Vox Carlos Flores, respectivamente.

"No ha cambiado nada o hemos ido a peor, porque la situación del Partido Popular en la Comunitat Valenciana es de mayor debilidad que cuando empezó la legislatura", ha opinado, y ha hecho referencia a la dimisión de Mazón y a "todas las cesiones" del PPCV a Vox "para no convocar elecciones". Por eso está "absolutamente segura de que Llorca se volverá a plegar, por su situación de debilidad, a todas las exigencias de Abascal y a todas las exigencias de Vox".

Es algo que no cree que "merezca" la Comunitat y que el Gobierno y el PSPV "combatirá". "Hay una alternativa y hay otro modelo de sociedad que sí representa a los valencianos y a las valencianas, y es el que yo voy a tratar de luchar aquí", ha reivindicado.

Sobre los pactos alcanzados en Aragón y en Extremadura, la titular de Ciencia, Innovación y Universidades ha señalado que por el momento "tenemos un texto", acuerdos de investidura, pero ha insistido en que "cuando empiecen a convertirlo en medidas reales que incumplen la Constitución" no habrá "ninguna duda de que el Gobierno de España lo va a combatir" a través del TC.

Como ejemplo, ha recordado "la mal llamada Ley de Concordia" aprobada en la Comunitat Valenciana entre PP y Vox para sustituir la Ley de Memoria Democrática, que fue "anulada por el Tribunal Constitucional de manera cautelar porque hay un recurso por parte del Gobierno de España".