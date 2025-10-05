Morant y Bernabé despiden a Fernández Vara, "referente del socialismo español"

Archivo - La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, y la delegada de Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad socialista, Pilar Bernabé, han lamentado la muerte este domingo del expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, de quien han destacado que ha sido un "referente del socialismo español".

Moran, en un mensaje en X, ha mostrado su "profundo pesar y tristeza" por el fallecimiento de Fernández Vara, del que ha resaltado que ha sidio "un referente del socialismo español, hombre íntegro y comprometido siempre con la gente y con la defensa de su tierra". "Todo mi cariño para su familia, amigos y compañeros del @psoeex en estos momentos tan duros", ha trasladado.

De igual modo, Bernabé, en su cuenta de X, ha recalcado que Fernández Vara "encarnó como nadie el amor y la entrega por Extremadura" y "volcó su vida a su tierra y a su gente, con la honestidad y la cercanía de un socialista ejemplar". "Te vamos a echar mucho de menos, querido Guillermo", se ha despedido.