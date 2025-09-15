Morant cancela su presencia a la apertura de curso de universidades valencianas al no darse "las condiciones para ello"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, interviene durante el acto de toma de posesión de la nueva rectora de la Universidad de Alicante - Joaquín P. Reina - Europa Press - Archivo

Suspende la asistencia tras las informaciones sobre la investigación por violencia de género del catedrático que lee la lección inaugural

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha informado a última hora de este lunes de que la ministra Diana Morant no asistirá finalmente al acto de apertura del curso académico 2025-2026 de las universidades valencianas, que tendrá lugar este martes en la Universidad de Alicante, porque "no se dan las condiciones para ello".

Por eso mismo, desde el Ministerio han indicado que "queda anulada la convocatoria" de la titular de Universidades, que tenía previsto asistir al acto de apertura del curso académico y a su llegada atender a los medios de comunicación.

Al parecer, el motivo es el hecho de que la lección inaugural sea a cargo de un catedrático de Derecho Procesal al que investiga la justicia por presuntos malos tratos a su exmujer, según ha informado la Cadena SER, que precisa que está citado a declarar el próximo 25 de septiembre en calidad de investigado en la fase de diligencias previas del procedimiento.

Fuentes de la universidad consultadas por este medio reconocen que tenían conocimiento de la situación procesal del catedrático pero defienden que la institución mantenga la participación del mismo en el acto de apertura del curso como "decidió el Consejo de Gobierno de la UA siguiendo el protocolo universitario y puesto que le corresponde por turno y al ser el catedrático de mayor edad", al tiempo que apelan a la presunción de inocencia puesto que aún "no hay sentencia".

La UA acoge este martes el solemne acto de apertura de curso académico 2025/2026, presidido por la rectora, Amparo Navarro, y en el que se entregarán las distinciones al personal jubilado y a familiares del personal que ha fallecido en el curso pasado.