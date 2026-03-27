Morant celebra la llegada de Arcadi España a Hacienda y afirma que quien debe "desencallar" la financiación es el PP

Diana Morant y Arcadi España - PSPV

ALICANTE, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha celebrado el nombramiento como ministro de Hacienda de Arcadi España, al tiempo que ha subrayado que quien tiene que "desencallar" el modelo de financiación es el Partido Popular.

De esta manera lo ha expresado la dirigente socialista, en Alicante, al ser preguntada sobre si la llegada del valenciano Arcadi España al Ministerio de Hacienda puede "desencallar" la situación de la reforma del sistema de financiación autonómica.

"Yo quiero recordar que el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa un modelo de financiación y quien no lo está aceptando es el Partido Popular. ¿Quién tiene que desencallar el modelo de financiación? Tendrá que ser el Partido Popular", ha sostenido.

Morant ha apuntado que "alucina" porque, "por fin en la Comunitat Valenciana se ha presentado un modelo de financiación que arregla todas las carencias y todas las demandas pedidas desde hace una década". En este punto, ha recordado que el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón "paseaba con una pancarta de 'Finançament Just' cuando dejó de gobernar Mariano Rajoy y comenzó Pedro Sánchez".

En este punto, ha afeado que el Consell mientras el Gobierno pone sobre la mesa un nuevo sistema de financiación --que supone 3.669 millones de euros más al año para la Comunitat Valenciana-- "lo que hace es decir que no por puro sectarismo". Por ello, Morant ha lamentado que el Ejecutivo valenciano "no defiende los intereses de los valencianos", algo que, a su juicio, es "muy grave".

Diana Morant ha instado a Llorca a "salir de su sectarismo" porque es "un pecado capital" no aceptar esta financiación en la Comunitat Valenciana. "No se lo vamos a perdonar", ha advertido.

Al ser preguntada sobre si con la llegada del nuevo ministro la provincia de Alicante "dejará de estar en la última posición" en los Presupuestos Generales del Estado, Morant ha asegurado que tanto ella como Arcadi España van a "seguir defendiendo los intereses de los valencianos y las valencianas".

PGE PROVINCIA ALICANTE

Asimismo, Morant ha señalado que en los últimos presupuestos aprobados --de 2023-- "hubo modificaciones" y "la provincia de Alicante dejó de estar en esa posición". "Pero es que no me gusta hablar de presupuestos, prefiero hablar de ejecución. Y lo cierto es que en la ejecución la provincia de Alicante está, desde luego, en la media, por la mitad, de las provincias con más inversión del Gobierno de España", ha abundado.

Con todo, ha subrayado: "Tengan por seguro que Arcadi España y Diana Morant vamos a seguir defendiendo los intereses de los valencianos y las valencianas, pero no les quepa ninguna duda".

Así las cosas, ha hecho hincapié en que, "hoy en día, a los alicantinos no les está echando ninguna mano el gobierno de Pérez Llorca ni el anterior de Carlos Mazón", sino el Ejecutivo "de Pedro Sánchez".