Morant confirma un acto central del PSOE en Alicante con "las máximas representaciones del partido y del Gobierno"

Archivo - La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en una imagen de archivo - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha confirmado que su formación celebrará, posiblemente este fin de semana, un "acto central" en Alicante, en el marco de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre: "Por supuesto que vamos a tener las máximas representaciones del partido y del Gobierno de España".

De este modo lo ha indicado Morant este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación en la capital alicantina, donde ha celebrado un desayuno informativo con motivo de la campaña para los comicios estatales, en el que también ha estado el cabeza de lista de los socialistas al Congreso por esta provincia y alcalde de Alcoi, Toni Francés.

Sobre ese acto central, ha aseverado: "Seguramente va a ser este fin de semana, porque para nosotros Alicante es una plaza muy importante y, por tanto, será uno de los días importantes de esta campaña electoral".

"No sabemos aún cuántos vendrán, pero vamos, tenemos una alta representación, como le digo, del Gobierno de España y del partido", ha apostillado la secretaria general del PSPV-PSOE respecto a ese mitin.