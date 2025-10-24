Morant cree que la iniciativa para fomentar la caza apoyada por PP y Vox es "una ocurrencia más" para "desviar el foco"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante la presentación del ‘Visor DANA’, en la Delegación del Gobierno en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha considerado que la iniciativa presentada por Vox y apoyada por el PP en Les Corts para fomentar medidas que transmitan conocimientos básicos sobre la caza es "una ocurrencia más" del Consell para "convertir en noticias cosas que no le importan a nadie" y, con ello, "desviar el foco" y "el tema de las cosas que sí que nos importan".

Así lo ha manifestado, en un acto este viernes en València, preguntada sobre la aprobación en el parlamento valenciano de una PNL presentada por Vox, y apoyada por el PP, para fomentar medidas que transmitan conocimientos básicos sobre la caza a través de los centros educativos, cursos para jóvenes, convivencias, campamentos, actividades extraescolares y talleres didácticos.

En este contexto, Morant ha considerado "difícil fiscalizar a un Consell que no se ha comprometido con nada" en la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre del pasado año. "Se nos hacen preguntas de qué porcentaje de ejecución tenemos de las ayudas, porque nos hemos comprometido a ayudar a los ayuntamientos en todas las obras públicas", ha subrayado.

Dicho esto, se ha preguntado "en qué se ha comprometido" el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, para responder seguidamente que, "básicamente, compromiso ninguno". "Se ha borrado de la reconstrucción", ha censurado.

"Entonces, cuando nosotros venimos aquí a hablar de la reconstrucción, a hablar de los hechos, de las víctimas, a hablar de la dama, es un tema que le incomoda al 'president' de la Generalitat e intenta desviar el foco", ha sostenido Morant.

LOS 12 MILLONES Y LA CITACIÓN DE VILAPLANA

Sin embargo, la también líder del PSPV ha asegurado que esta semana "la realidad es que el foco y la noticia son los 12 millones de euros de donativos de valencianos que se canalizaron a través de la Generalitat y que no saben explicar en qué lo han invertido", porque, según ha sospechado, "realmente no lo han invertido en nada".

"También es noticia que vayan haciendo anuncios que luego no se aterrizan en nada. Modificación tras modificación presupuestaria, hoy ponen 20 millones para agricultura, mañana una modificación presupuestaria, quitan esos 20 millones, lo ponen para material escolar, y mañana volverán a hacer otra cosa. El juego de la bolita, ¿dónde está la bolita?", ha continuado.

Además, ha considerado, "quizás tampoco quiere hablar el Consell esta semana de la citación judicial de Maribel Vilaplana --la periodista que comió con el jefe del Consell el día de la dana-- y que acorrala cada vez más a Mazón".

"Por acción o por omisión, Mazón es el responsable de lo que se hizo y de lo que no se hizo el día 29 de octubre. Esas son las noticias que le interesan a los valencianos esta semana", ha zanjado.