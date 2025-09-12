Morant cree que Mazón debería declarar ante la jueza: "El que no tiene nada que esconder, no tiene ningún problema"

CASTELLÓ 12 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, considera que "por supuesto" el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, debería de declarar voluntariamente ante la jueza que instruye la causa de la dana "puesto que el que no tiene nada que esconder y el que cree que lo ha hecho todo bien no tiene ningún problema en acudir a responder a una jueza".

Morant se pregunta "qué problema tiene Mazón", y considera que "probablemente lo que sabe el señor Mazón es que delante de sede judicial no podrá sostener todas la mentiras que ha ido sosteniendo durante estos diez meses y medio, y tampoco la señora Susana Camarero".

La dirigente socialista ha realizado estas declaraciones ante los medios de comunicación antes de comenzar el acto de apertura de curso de la Universitat Jaume I de Castellón al ser preguntada al respecto.

Morant ha lamentado que la semana pasada se "descubrió" una "nueva mentira" porque -ha indicado- "nunca" se había hecho saber que la vicepresidenta primera del Gobierno Valencian, Susana Camaredo, "había estado a las cinco en ese Cecopi, que se convocó tarde y mal, y que se levantó a las 5.40 para arreglarse e ir a una entrega de premios".

"Eso es inadmisible porque la señora Susana Camarero, pasadas las dos del mediodía, ya sabía por Argüeso -número dos de Emergencias- que los barrancos estaban a punto de colapsar, a las cinco de la tarde ya había municipios inundados y llamadas de auxilio de muchos municipios en el 112 y ella se levantó de aquella mesa sin preocuparse por las personas que están en las residencias que son de su competencia y que muchas de ellas murieron", ha añadido.

Según Morant, Camarero "incumplió también su reponsabilidad y tendrá que dar cuenta de ello delante de sede judicial". "Esto es una muestra más de que no es solo Mazón, es además Susana Camarero y vimos ayer un video que nos vuelve a llenar de indignación en que una hora y más antes de enviar el Es-Alert estaban allí sin tomar la decisión necesaria para avisar a la gente, y cada minuto en una emergencia es importante, y estamos hablando según los técnicos y los bomberos que dos horas antes del envío de la emergencia la Generalitat ya sabía lo que estaba pasando", ha subrayado.

"En esa reunión hemos escuchado al jefe de la dirección de emergencia pronosticar que mucha de la gente que estaba en los municipios afectados por la dana podía haber estado ya en situación de hipotermia, porque la gente se ahogó mientras estas personas estaban en esa mesa haciendo nada por protegernos", ha concluido.