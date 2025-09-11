La jueza cita como testigo a Camarero, une la carta de Vilaplana y reitera a Mazón que puede declarar como investigado

Archivo - Imagen de archivo del president de la generalitat, Carlos Mazón, y la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha dictado dos autos en los que, en uno de ellos, cita a declarar como testigo a la vicepresidenta, consellera de Servicios Sociales y portavoz del Consell, Susana Camarero, y en el segundo, acuerda incorporar al procedimiento la carta abierta de la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre, y reitera al jefe del Consell la posibilidad de comparecer voluntariamente en el procedimiento para declarar como investigado.

Así consta en dos resoluciones con fecha de este jueves, a las que ha tenido acceso Europa Press. La incorporación de la carta abierta de Vilaplana responde a una petición de la acusación popular que ejerce Podemos, si bien rechaza llamarla a declarar como testigo porque esto implicaría "un acto directo de investigación del propio president de la Generalitat".

En esta línea, reitera al jefe del Consell lo que expuso en otro auto del pasado mes de marzo: existe la posibilidad de que declare como investigado o querellado --es aforado-- pero únicamente de forma voluntaria si lo solicita. La jueza ha acirdado poner el conocimiento del 'president' esta resolución.

En cuanto a la testifical de Camamero, se acuerda a petición de las acusaciones representadas por Intersindical y Ciudadanos.