Morant critica que el Consell permita construir a 200 metros de la playa: "Es inadmisible y denunciable"

Archivo - La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha afeado que el Consell "permita construir de nuevo a 200 metros de la playa", algo que ve "inadmisible, rechazable y denunciable". "Es una barbaridad", ha sentenciado.

En estos términos se ha manifestado la líder de los socialistas, al ser preguntada sobre los efectos de las lluvias en las playas de la Comunitat Valenciana.

La ministra ha trasladado "tranquilidad" a los municipios y a los vecinos de Castellón, Valencia y Alicante, "que están sufriendo esta erosión de las playas". Del mismo modo, también ha hecho hincapié en que esta situación es "consecuencia" del cambio climático. "Es una manera muy evidente de ver cómo el cambio climático nos afecta y nos afecta no solo en la erosión y la pérdida de nuestras playas, sino también en la seguridad de las personas porque esta erosión puede llegar hasta las casas", ha comentado.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de los políticos porque, según ha resaltado, es "inadmisible, absolutamente rechazable y denunciable" que el Gobierno autonómico, presidido por Juanfran Pérez Llorca, "pueda permitir de nuevo construir a 200 metros de la playa".

"No entiendo cómo con lo que estamos viendo esta semana ni con lo que están diciendo los científicos, queremos volver a construir en zona que se consideran inundables, porque eso pone en peligro a las personas", ha advertido.

Por tanto, ha señalado, "hay que combinar la evidencia científica con lo que ya tenemos". En este punto, ha afirmado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) tiene "un compromiso" para reconstruir las playas afectadas por la borrasca 'Harry'. "--Las lluvias-- Se han tragado playas reconstruidas con 45 millones de euros. Se las ha vuelto a tragar", ha lamentado.

Dicho esto, ha reiterado el compromiso del Gobierno de España, al mismo tiempo que ha instado a hacer una "reflexión". "Tenemos que ser conscientes del cambio climático", ha zanjado.