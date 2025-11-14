Morant critica las enmiendas "racistas" de Vox a la renta de inclusión: "No sé si estamos otra vez en la Inquisición"

El alcalde de Picanya, Josep Almenar (d), y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant (c), durante una visita al municipio - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha mostrado este viernes su rechazo a las enmiendas "racistas" presentadas por Vox en Les Corts al proyecto de ley de la Generalitat para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI): "No sé si estamos otra vez en la Inquisición y en la España del siglo XV. La ciudadanía no quiere retroceder ni 50 años ni cinco siglos".

Así lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas en Picanya (Valencia), sobre las enmiendas en las que Vox pide que se garantice a los beneficiarios de la ayuda "el aprendizaje del idioma, la alfabetización, la plena participación cultural y convivencial atendiendo a la costumbre del país", así como "la renuncia a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres". También exige que la okupación de una vivienda sea considerada infracción "muy grave".

Morant ha señalado que las enmiendas, que coinciden con las negociaciones entre PP y Vox para acordar un sucesor de Carlos Mazón al frente de la Generalitat, son "de nuevo racistas y atacan a las mujeres" para "excluir a una parte de la población muy concreta" de la renta de inclusión.

"Cuando Abascal, cuando Vox, cuando la ultraderecha señala como problema de la ciudadanía a las personas migrantes lo hace por odio por dividir la sociedad", ha denunciado. Además, ha advertido que ligar esta prestación a "la religión que practica una persona" le recuerda "no ya al franquismo", sino a la Inquisición.

La dirigente socialista ha exigido "superar esta etapa de racismo, odio, negacionismo y machismo", ya que ha reiterado que "nos ha costado muy caro: muchos derechos de las personas y hasta 229 vidas", en alusión a los fallecidos en la dana del 29 de octubre de 2024.

Respecto a las negociaciones entre PP y Vox --los 'populares' han propuesto a Juanfran Pérez Llorca como candidato a suceder a Mazón y tienen de tiempo hasta el próximo miércoles para recabar el apoyo de los de Abascal--, Morant ha vuelto a criticar la "coalición negacionista" formada por ambos partidos, que cree que fue "el pecado original" de la dana.

Ha exigido de nuevo convocar elecciones autonómicas para "devolver la voz al pueblo". "No aceptaremos nada que no sea ir a las urnas y ejercer nuestro derecho a elegir a nuestros gobernantes", ha insistido.

Sobre la amenaza del líder de Vox, Santiago Abascal, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que habría elecciones en la Comunitat si se convocaban las generales, ha rechazado que se pueda equiparar la gestión estatal con la de un Consell que "ha generado la peor crisis política y social", por lo que cree que son unas palabras "indecentes". "Lo que tienen que hacer Abascal y el Partido Popular es convocar elecciones", ha abundado.

