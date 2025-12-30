Morant, sobre la declaración telemática de Feijóo ante la jueza de la dana: "Es un cobarde"

Archivo - La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, en imagen de archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha asegurado este martes que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es "un cobarde" por declarar de forma telemática como testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. A su juicio, es "un síntoma de cobardía y de que se siente culpable".

En estos términos se ha manifestado Morant en declaraciones a los medios en Xàtiva (Valencia), donde se ha reunido con el alcalde, Roger Cerdà, el equipo directivo del IES Dr. Lluís Simarro y con los profesores que han dirigido el proyecto por el que ha sido seleccionado 'Centre Intel.ligent' por el Gobierno de España, después de que la jueza haya accedido a la petición de la declaración testifical de Núñez Feijóo por medios telemáticos, al estar contemplado en la ley que pueda hacerlo.

Morant ha insistido en pedir la dimisión del líder del PP porque "durante catorce meses ha encubierto a --Carlos-- Mazón". "La mentira en política no vale y mucho menos en una tragedia como la que hemos vivido", ha indicado.

Para Morant, Feijóo "se siente culpable porque aterrizó en la Comunitat Valenciana dos días después (el 31 de octubre) de la peor tragedia que hemos vivido los valencianos y lo primero que hizo fue mentir a los valencianos, y eso es imperdonable. Me da igual lo que pase jurídicamente; políticamente es imperdonable", ha asegurado y ha añadido que es "inaceptable".

"Quiero recordar el día 31 de octubre: todavía estábamos levantando cadáveres; las familias seguían buscando a sus familiares desaparecidos. El día 31 de octubre vivimos momentos muy dramáticos en el que la gente no sabía si no volvería a ver a sus familiares. Había muchísimos desaparecidos, muchísimos más que los 230 finalmente fallecidos. Y al señor Feijóo no se le ocurrió otra cosa que mentir", ha señalado y ha añadido que "la mentira no da consuelo; la mentira y el engaño hacen daño".

En este punto, ha afeado que Feijóo remitiera, "de manera ruin el día de Nochebuena", al Juzgado de Instrucción de Catarroja los mensajes de 'whatsapps' que le envió el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón. "Hemos conocido que, cuando Feijóo decía que Mazón había estado a la altura, era mentira", ha afeado y ha apuntado que el líder 'popular' "vino a hacer política de esa de la mala, de la sucia, de la inútil y eso no puede caber en política".

"A mí me recuerda al 11M: un atentado, gran dolor, gran consternación de toda la sociedad española y tuvimos que tragar muchas mentiras por parte del gobierno del Partido Popular en aquel momento de --José María-- Aznar. Pues aquí nos hemos quedado con el mismo gobierno que nos ha mentido y con los mismos dirigentes, en este caso el señor Feijóo. Por tanto, cobardía y, desde luego, indignidad política", ha denunciado.