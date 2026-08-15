Morant defiende que el PSPV está "fuerte, unido y preparado" para las autonómicas: "Habrá sitio para todo el mundo"

1109970.1.260.149.20260815101148 La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, posa para Europa Press, a 5 de agosto de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, hace un llamamiento a la militancia socialista a movilizar en los próximos meses a "toda la gente de izquierdas y progresista de la Comunitat Valenciana" para poder recuperar el Consell en las elecciones autonómicas de 2027. "De verdad que salgo a por la Generalitat y salimos a por los municipios y a por las diputaciones y habrá sitio para todo el mundo", garantiza, y asegura que los socialistas valencianos están "fuertes, unidos y preparados" y estarán "a la altura de las circunstancias".

"Siempre hay una manera de hacer política y de ejercer el liderazgo, y la mía es que en este partido cabe todo el mundo que quiera aportar (...). En este partido cabe toda la gente que quiera sumar y que quiera, a través de los valores de la socialdemocracia y del PSPV, construir esa mayoría de la sociedad (...). Mi obligación como lideresa del Partido Socialista es que todo ese talento reme en la misma corriente, y está ocurriendo", manifiesta al ser preguntada por si hay unidad en el PSPV en torno a su liderazgo.

Morant se expresa así en una entrevista con Europa Press en la que aborda la situación orgánica del PSPV y sus objetivos ante los próximos meses, que estarán marcados por la inminente campaña electoral. Tras su reciente proclamación como candidata socialista a la Generalitat, su próxima cita marcada en rojo en el calendario es el fin de semana del próximo 19 de septiembre, cuando los socialistas valencianos celebrarán en Alicante su Conferencia Política.

Ese evento, que reunirá en la Universitat d'Alacant (UA) a representantes socialistas y de la sociedad civil como las asociaciones de víctimas de la dana, servirá, según la líder del PSPV, para presentar las conclusiones de "cuáles son los temas que importan a la gente" tras haber recorrido "todo el territorio" valenciano en los últimos meses. "Lo que tenemos que solucionar", resume, aunque remarca que "tampoco va a ser un punto y final" porque pretende seguir "trabajando con la gente".

"Nosotros queremos que el proyecto del PSPV sea el proyecto de la gente, que seamos el instrumento de la gente para recuperar la política, que no pertenece a los partidos: pertenece al pueblo, porque es su herramienta para transformar su vida", reivindica, y asegura que la Conferencia Política servirá para reunir a "todo el partido" en Alicante: "Y va a parecer lo que es: que somos el único partido que estamos unidos".

Preguntada por su relación con los secretarios provinciales --Carlos Fernández Bielsa (Valencia), Rubén Alfaro (Alicante) y Rafa Simó (Castellón)--, destaca que recientemente han plasmado su respaldo "total" hacia ella, algo que pone en valor: "Agradezco su apoyo y su altura de miras, porque la mejor noticia para el PP habría sido que en el PSPV estuviéramos a la greña, pero no lo estamos".

Respecto al proceso de confección de las listas electorales, la secretaria general apela a la calma, ya que "no empezará en septiembre", y pide a los militantes y a la sociedad civil "que nos ayuden a presentar el mejor proyecto y a movilizar a toda la gente de izquierdas y progresistas".

Tras señalar que "no cuesta nada destruir y cuesta mucho construir", insiste en que el PSPV necesitará sumar a más gente: "Vamos a construir un espacio que supere las listas, que supere al partido y que sea de la sociedad, que es a la que vamos a necesitar para construir la nueva Comunitat Valenciana".

"PILAR ES LO QUE NECESITA VALÈNCIA"

Interpelada por la delegada de Gobierno y futura candidata a la alcaldía de València, Pilar Bernabé, la también ministra de Ciencia y Universidades la alaba como "una 'tiarra'" y como una persona que "conoce toda España" desde la dana: "Creo que en el PSOE tenemos mucha suerte de tener a personas como Pilar, y eso es lo que necesita València".

En cuanto al grupo socialista en Les Corts, afirma que el síndic, José Muñoz, "está haciendo un excelente trabajo y estará donde quiera estar", mientras no entra en si formarán parte de las listas los diputados del llamado sector 'abalista', en su momento afines al exsecretario de Organización y exministro José Luis Ábalos, actualmente en prisión. Morant, "muy contenta" con el trabajo del PSPV en todas las instituciones, rechaza hacer "cábalas" y pide centrarse en el proyecto de futuro.

ENS UNEIX Y TONI GONZÁLEZ

Por otro lado, al ser cuestionada por si el PSPV estaría dispuesto a gobernar en la Diputació de València con Ens Uneix --partido liderado por el alcalde de Ontinyent, el exsocialista Jorge Rodríguez-- si dieran los votos, augura que "Ens Uneix no va seguir en la Diputació, porque la población de Ontinyent es de izquierdas y es socialista. Y ya no hay excusa". "Yo lo siento mucho, pero han apoyado al gobierno criminal de 231 muertos y a todas las políticas negacionistas que ha impuesto Vox. Yo creo que la ciudadanía también les va a castigar", vaticina.

Durante la entrevista, Morant defiende la actuación "absolutamente contundente" que tuvo con el alcalde de Almussafes, Toni González, suspendido de militancia y apartado al trascender una denuncia contra él por acoso sexual y laboral, y actualmente integrado en Unión Municipalista, confederación aliada con Ens Uneix. "Eso no cabe en el PSPV", recalca, mientras que reprocha que "hay otras formaciones que parece que se dedican a recoger tránsfugas y acosadores".

Por contra, pone en valor a los alcaldes socialistas de grandes ciudades y de pueblos pequeños, como los de los municipios afectados este verano por incendios en Castellón, porque "es gente que dedica su vida a mejorar la de los demás".

CONFERENCIA POLÍTICA

La Conferencia Política del PSPV en Alicante será un espacio de reflexión sobre el futuro de la Comunitat Valenciana, España y Europa. Combinará un plenario político con espacios de debate sobre algunos de los retos de la sociedad valenciana: vivienda, educación, empleo, igualdad, migraciones, emergencia climática, democracia, transformación digital, valenciano, Europa o futuro económico.

La jornada se abrirá con la intervención de Morant, junto a la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la representación socialista de Alicante. En los debates participarán la ministra portavoz, Elma Saiz; las eurodiputadas Leire Pajín y Sandra Gómez; los líderes de CCOO PV, Ana García, y UGT-PV, Tino Calero; la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, la abogada y exdiputada Cristina Almeida, la activista Paquita Sahuquillo, la comunicadora Sarah Santaolalla o el exsíndic y abogado Manolo Mata, entre otros.

Habrá coloquios específicos sobre Palestina, con la participación de una persona refugiada; "orgullo valenciano", con representantes de la comunidad educativa, o emergencia climática con víctimas de la dana, junto a otros sobre el 'lawfare' o las campañas electorales.