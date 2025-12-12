Morant destaca la "acción inmediata" de apartar a Berlanga: "La sospecha nos vale, sobre todo relacionada con Ábalos"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, atiende a los medios de comunicación - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

ALICANTE 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha destacado la "acción inmediata" de los socialistas valencianos de solicitar la suspensión inmediata de militancia de José Vicente Berlanga, expresidente de la empresa pública Enusa, al estar investigado en la causa abierta en relación a presuntas irregularidades en contrataciones públicas en el marco de la cual este jueves fueron detenidos la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández.

"A nosotros ya solo con la sospecha nos vale, sobre todo la sospecha relacionada con Ábalos, del que sí que tenemos más información. Nos vale para expulsar a una persona que ya no puede ser llamada compañero porque ya no comparte con este partido los valores", ha manifestado apuntando al que fuera ministro y secretario de Organización del PSOE, el valenciano José Luis Ábalos, cuyo procesamiento fue avalado esta semana por el Tribunal Supremo por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó Transportes durante la pandemia.

Morant, a preguntas de los periodistas en Alicante, ha explicado que el PSPV ha sido conocedor de la imputación de Berlanga este viernes por la mañana. "Y lo dije desde el principio: al ser Ábalos de la federación valenciana, si había alguna derivada y alguna implicación de cualquier otro militante de la federación valenciana, íbamos a ser absolutamente contundentes", ha recalcado.

Por tanto, ha indicado que, tras conocer la imputación, el PSPV ha abierto un expediente a Berlanga y ha solicitado a la dirección federal de Ferraz, "que es quien tiene que hacerlo", la suspensión inmediata de la militancia "de este militante".

"Y también lo vamos a expulsar de los cargos orgánicos que a día de hoy tiene, que básicamente es en la dirección provincial de Valencia", ha añadido sobre el puesto de Berlanga en la ejecutiva del PSPV de la provincia de Valencia.

"NO MERECEMOS IR CON LA CABEZA GACHA POR UNOS IMPRESENTABLES"

Tras recordar que el PSOE es "un partido centenario que tiene muchos muertos en las cunetas, que lucharon por la democracia, que lucharon por las libertades que tenemos hoy", ha reivindicado: "No merecemos tener que ir con la cabeza gacha por culpa de los impresentables que, haciendo uso de la confianza del partido en ellos, han defraudado al partido. Y en este caso, este militante ya no representa al partido y va a ser expulsado".

Y ha enfatizado: "A nosotros no nos cabe ni la duda. Acción inmediata, porque estamos hablando de temas que no son compatibles en ningún caso con los valores del Partido Socialista, ni tampoco del Partido Socialista de la Comunitat Valenciana".