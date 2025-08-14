Morant destaca a España como "refugio de valores democráticos" en ciencia frente al "recorte" y "ensañamiento" de Trump

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, posa para Europa Press, a 7 de agosto de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha lamentado los "recortes" y "ensañamiento" de la administración del presidente norteamericano, Donald Trump, con los investigadores y ha defendido el papel de España como "refugio de valores democráticos", también en la ciencia.

En esta línea, ha puesto en valor que más del 30 por ciento de las solicitudes que recibe el programa Atrae --para fomentar la llegada a España de líderes internacionales en líneas de investigación de alto impacto social-- "vienen de personas que, o son de Estados Unidos o estaban trabajando en Estados Unidos".

Así lo ha manifestado la ministra, en una entrevista concedida a Europa Press en la que se ha referido a la política del ejecutivo central de atracción de talento y, en concreto, al funcionamiento de la iniciativa Atrae.

El pasado mes de abril, el Consejo de Ministros dio luz verde, a propuesta del Ministerio de Ciencia, a la convocatoria del programa Atrae 2025 con un presupuesto de hasta 45 millones de euros, un 50% más que en la anterior, para captar hasta 45 científicos y científicas líderes en áreas de investigación de alto impacto social como el cambio climático, la IA o las tecnologías espaciales.

El programa ofrece una financiación adicional para la incorporación de investigadores e investigadoras que estén trabajando ahora en Estados Unidos, con 200.000 euros adicionales al millón de euros establecido por proyecto.

"Estamos muy contentos porque, en realidad, esta ya es la tercera convocatoria, se cerró el plazo para hacer solicitudes el 9 de junio. En las dos anteriores vinieron 60 investigadores, porque traen un millón bajo el brazo, que es lo que les damos, una ayuda sustancial y muy solicitada. De hecho, para estas plazas hubo más de 400 solicitudes. Y todos son investigadores que están en el 10% de los más importantes en su campo. Estamos hablando de lo más top de la investigación mundial", ha recalcado.

Morant ha añadido que, cuando "todavía no se había puesto foco en Estados Unidos porque no había entrado Trump y hecho los recortes en ciencia, ya el 50% de los que vienen proceden de Estados Unidos o de Reino Unido, donde también hemos tenido ahí con el Brexit ciertos problemas de relación".

Ahora, "con ese recorte y ese ensañamiento de la administración Trump con los investigadores, hemos puesto una ayuda suplementaria a aquellos que vengan de Estados Unidos". "Y le puedo decir que más del 30 por ciento de las solicitudes vienen de personas que o son de Estados Unidos o estaban trabajando en Estados Unidos, es decir, de procedencia de Estados Unidos".

"UN MEJOR PAÍS PARA LA CIENCIA"

En cualquier caso, y más allá del país de origen, Morant se ha mostrado "segura de que, al final, tendremos excelentes investigadores que nos van a ayudar a seguir construyendo España como un mejor país para la ciencia".

En este punto, ha resaltado la importancia de que la ciencia sea "bandera de la democracia, porque al final huir de Estados Unidos, que te echen de Estados Unidos por tu origen o por el color de tu piel, no deja de ser racismo también en la ciencia". "Y esa gente aquí es bienvenida porque España es un refugio de valores democráticos y en eso también entra la ciencia", ha sentenciado.