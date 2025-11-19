Morant destaca que el PSOE ha sido "absolutamente contundente" con Santos y Ábalos y rechaza "lecciones" del PP

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha defendido que el PSOE ha sido "absolutamente contundente" cuando ha habido "indicios suficientes" de supuesta corrupción, como en los casos de los exdirigentes de la formación José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Además, ha contrapuesto este comportamiento con el PP y ha rechazado "lecciones" del PP.

"Condenamos la corrupción. Que la justicia haga su trabajo, nosotros colaboración total, pero también le pedimos a aquellos que nos quieren dar lecciones, que es el Partido Popular, que se lo hagan mirar. Que en este país el gran partido de la corrupción es el Partido Popular, también en la Comunitat Valenciana".

Así se ha expresado Morant, que esta tarde preside en Picanya (Valencia) el acto de reconocimiento a la comunidad científica con motivo del primer aniversario de la dana, a preguntas de los medios sobre la petición de fiscalía de 24 años de cárcel para Ábalos por la trama mascarillas y la puesta en libertad de Santos Cerdán al considerar el Supremo que ha disminuido el riesgo de destrucción de pruebas en el 'caso Koldo'.

Respecto a este último, ha señalado que se trata de "una decisión jurídica" y ha recalcado que, "desde el primer momento y al primer indicio oficial que hubo de que el señor Santos Cerdán estaba involucrado en conductas que podían ser delictivas, el Partido Socialista, nuestro propio secretario general, el presidente del Gobierno, tomó las decisiones contundentes que hay que tomar: lo apartó del partido, lo suspendió, lo expulsó de la militancia del Partido Socialista y pidió el acta de diputado".

Además, ha subrayado la "condena absoluta", cosa que "no hemos visto del Partido Popular" tras la detención del presidente y vicepresidente de la Diputación de Almería y de un alcalde, "todos involucrados en una trama de la que se conoce información desde el año 22 y el señor Feijóo dice que no sabe nada y el señor Moreno Bonilla tampoco ha tomado decisiones".

"Esa es la gran diferencia: que el Partido Socialista, cuando tenemos información veraz, cuando tenemos informes de la UCO, que hacen sospechar que se ha cometido algún tipo de irregularidad, apartamos a esas personas porque esas personas no representan al Partido Socialista", ha reivindicado.

"NOSOTROS YA NO SOMOS EL GOBIERNO DE LA KITCHEN"

Y sobre Ábalos, ha repetido que el PSOE ha actuado cuando "ha tenido indicios suficientes y pruebas documentadas". "Por cierto, --ha puntualizado-- hay quien le extraña que el presidente del Gobierno no conociera informes de la UCO antes de que se publicaran. Es que nosotros ya no somos el gobierno de la Kitchen, es que nosotros no somos el gobierno de las cloacas".

En la misma línea, ha aseverado que los socialistas han sido "absolutamente contundentes y contundentes significa expulsar a las personas que no representan los valores del Partido Socialista".

"Los valores del Partido Socialista los representan los alcaldes que en lo peor de la dana estuvieron jugándose la vida precisamente para que sus vecinos y sus vecinas salvaran la suya. Esos son los valores del Partido Socialista", ha proclamado.

"Por eso --ha continuado-- a todos los que estamos aquí y nos dedicamos a la política honesta, la política en mayúsculas, la política que muchas veces es anónima, la de los pueblecillos donde ni siquiera cobran por practicar la política, nos da asco y repugnancia las conductas corruptas. Ese es el mensaje que hemos trasladado desde el primer momento a la ciudadanía".

Por último, se ha referido a la "lista negra de gobernantes del Partido Popular en la Comunitat Valenciana": "Aquí tenemos al expresidente Zaplana acabadito de condenar a 10 años de prisión; al expresidente Camps con la mitad de su gobierno en prisión; a Olivas también condenado por corrupción y ahora Mazón, Mazón, vergüenza de lista negra de gobernantes del Partido Popular en la comunidad valenciana".