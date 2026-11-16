Morant: "Estamos hartas de esos hombres de pecho hinchado que nos dicen lo que podemos y lo que no podemos hacer"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha manifestado que las mujeres están "hartas de esos hombres de pecho hinchado" que les "dicen" lo que pueden y "lo que no" pueden hacer.

"Así que vamos a ganarles las elecciones las mujeres para seguir disfrutando de los derechos que hemos adquirido después de muchos años de lucha", ha apostillado en declaraciones a los medios durante un desayuno informativo celebrado este lunes en Alicante, tras ser preguntada sobre el mitin en el que el pasado viernes se refirió al alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), como "pecho paloma".

Dirigentes del PP en la Comunitat Valenciana han reclamado a Morant que "rectifique", pida "disculpas" en público y "retire los insultos" al primer edil ilicitano, unas palabras que han afeado y condenado.

Al respecto, Morant ha indicado que en ese acto, celebrado en Elda, dijo "que hay hombres así que con el pecho muy inflado", a los que, según ella, "les cuesta hasta pasarse la chaqueta", "les gusta mucho" decir "a las mujeres" lo que pueden "y lo que no" pueden "hacer".

"Recordaba a [Santiago] Abascal [presidente de Vox], que quiere abolir la ley contra la violencia de género o que quiere también abolir la ley del aborto, pero es que no hay que irse a Abascal, es que el alcalde de Elche también lo propone", ha aseverado sobre Ruz.

En este contexto, ha manifestado: "Y yo lo que digo es que las mujeres estamos hartas de esos hombres de pecho hinchado que nos dicen lo que podemos y lo que no podemos hacer, así que vamos a ganarles las elecciones las mujeres para seguir disfrutando de los derechos que hemos adquirido después de muchos años de lucha".

Morant ha indicado que "en ningún caso" con esas palabras quería referirse a la condición sexual de Ruz y ha añadido: "La condición sexual en la Comunitat Valenciana la pone entredicho su partido [el PP], no desde luego mi partido ni mi persona, que hemos representado siempre los derechos de las personas con diversidad".

"Es su partido el que ha propuesto en la Comunitat Valenciana volver a incorporar las terapias de conversión y es mi partido, mi Gobierno, el Gobierno de Pedro Sánchez y del que formo parte, el que hemos recurrido esa ley al [Tribunal] Constitucional y que se ha parado", ha enfatizado entre críticas al PP.