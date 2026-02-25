Morant exige a Llorca que expulse a Mazón de Les Corts y lo eche del PPCV: "No puede darse por normal esta situación"

La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, en una rueda de prensa en la sede del PSPV en València- ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha exigido al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, que "expulse" de Les Corts Valencianes al 'expresident' Carlos Mazón y lo "eche" del partido "si de verdad quiere pedir perdón a las víctimas" de la dana. "Si no lo hacen, pasarán de nuevo a ser encubridores, tanto el PP de la Comunitat Valenciana como el de España", ha advertido.

"¿O vamos a volver a soportar los valencianos otra vez por parte del PP tener al presidente que ha empezado esta legislatura sentado en el banquillo? Porque eso ya lo tuvimos con --Francisco-- Camps, es que hemos tenido a --Eduardo-- Zaplana sentado en el banquillo y condenado y a --José Luis-- Olivas sentado en el banquillo y condenado. ¿Esto va a ser siempre así?", ha cuestionado en declaraciones a los medios en el Ficus de Les Corts.

De este modo ha valorado el "auto demoledor" de la jueza de Catarroja que "pide al TSJ la imputación de Mazón". En concreto, la magistrada que investiga la gestión de la dana acordó elevar este martes a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una exposición razonada contra Mazón para pedir su investigación en la causa por una "inactividad negligente" el 29 de octubre de 2024 en unas riadas que causaron 230 víctimas mortales y otra posible más que está en estudio.

"Eso significa que Mazón está cada vez más cerca del banquillo y las víctimas, que las hemos vuelto a escuchar esta semana aquí en Les Corts Valencianes, más cerca de obtener esa justicia reparadora que necesitan", ha expresado la ministra y líder del PSPV.

Para Morant, "más allá del reproche político y moral, que desde luego merece" Carlos Mazón "y lo ha recibido por parte de la sociedad valenciana", ahora "estamos apuntando ya a una presunta responsabilidad penal", por lo que ha argumentado que no se puede "dar normalidad a esta situación".

CREE QUE MAZÓN "INCOMODA" A LLORCA

A su juicio, "no puede darse por normal" que Mazón, al que el PP "sigue abrazando, protegiendo, subiéndole el sueldo, pagándole las dietas por kilometraje y poniéndole chófer y asesores, no aparezca aquí en Les Corts porque incomoda a Pérez Llorca", quien ha incidido en que está "en el sillón de presidente a costa de que los valencianos tengamos que tragar con Mazón todavía como diputado".

Por todo ello, ha informado de que el PSPV ha registrado en el parlamento valenciano una proposición no de ley (PNL) para "volver a invitar" a Carlos Mazón "a que se vaya" de la cámara autonómica y que todos los diputados se posicionen al respecto. No obstante, ha augurado que PP y Vox "seguirán votando proteger a Mazón" y ha precisado que la iniciativa "todavía no ha sido admitida para discusión", de modo que no se debatirá en el pleno de la próxima semana. "Pero esto ya no es una decisión personal", ha avisado.

La dirigente socialista ha concretado que presentaron la citada PNL "la semana pasada", por lo que "se podía haber admitido para el debate" en el pleno de la próxima, "pero PP y Vox no han querido", ha criticado, al tiempo que ha advertido a ambas formaciones de que "en algún momento la van a tener que discutir".

LA JUEZA "YA HABÍA INSISTIDO EN INVITAR A MAZÓN" A DECLARAR

Sobre la exposición motivada de la jueza de Catarroja, Morant ha hecho hincapié en que esta "ya había insistido en numerosas ocasiones en invitar a Mazón" a declarar como testigo en el juzgado y ha expuesto que, "no habiendo nunca querido ir y con la prueba practicada y después de la instrucción", la magistrada "considera que hay una responsabilidad penal en la actuación" del ahora 'expresident'. "Son muchas las responsabilidades o las irresponsabilidades que cometió aquel día", ha aseverado.

Dicho esto, ha recalcado que la jueza "vuelve a situar la tragedia y la responsabilidad de la actuación en la misma en manos de la Generalitat Valenciana": "Dice que tenían información suficiente desde días anteriores para saber que --la dana-- iba a ser un evento de gran gravedad y que el señor Mazón rebajó esa gravedad y, por tanto, dio una sensación de normalidad en un día en el que no había que bajar las alertas".

Seguidamente, ha indicado que la instructora "también le recrimina colocándole en una posición de irresponsabilidad el haber estado aislado en El Ventorro cuando se estaban tomando las decisiones importantes para salvaguardar las vidas de las personas". "De hecho, es en ese tiempo en el que estaba en El Ventorro donde murieron prácticamente la gran mayoría de las víctimas mortales", ha apuntado.

Según la ministra, "recordamos todos que la dana y el resultado de muerte de los 230 fallecidos no fue en un instante, sino que fue sucediéndose a lo largo de toda la tarde, minuto a minuto, calle a calle, vivienda a vivienda que se iba inundando", de manera que esa decisión "tan tardía y tan errónea" de enviar el mensaje ES-Alert "la jueza vuelve a colocarla como también causa de la muerte y de los fallecimientos por no haber prestado la atención o haber puesto la solución que se podía hacer".

"PARAPETO DETRÁS DE LOS TÉCNICOS"

Tampoco admite, ha continuado, "ese parapeto que están haciendo los políticos detrás de los técnicos, señalando que hay una responsabilidad política siempre en la coordinación de este tipo de emergencias". Dicho esto, Diana Morant ha remarcado que todo ello versa sobre el 'president' de la Generalitat "que empezó esta legislatura" y "cuya dimisión ha dado paso al nuevo 'president' con un acuerdo de nuevo con Vox".

Con todo, ha pedido que Carlos Mazón "no venga más" a Les Corts y que "no se esconda para no incomodar" a Juanfran Pérez Llorca, a la vez que ha reprochado al PP que no haya "actuado desde el día de la dana" y que haya "protegido" al exdirigente. Además, ha retado al actual 'president' a expulsar a Mazón para entonces "creer mínimamente que efectivamente le señalan como causante del dolor de las víctimas" de la riada.