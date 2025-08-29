Morant exige "responsabilidades" a Mazón: "No podemos vivir con un presidente ausente que se esconde de su pueblo"

VALÈNCIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha exigido de nuevo "responsabilidades" y la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, cuando se cumplen 10 meses de la dana, y ha reprochado al jefe del Consell que se "esconda" tras los "muros gruesos" del Palau, situación que ha calificado de "anomalía democrática". "No podemos vivir con un 'president' ausente que se esconde de su pueblo".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios en l'Alcúdia (Valencia), donde ha visitado las obras de emergencia para la reparación de daños en el río Magro. Desde allí se ha referido a la convocatoria impulsada por diversas entidades sociales, cívicas y sindicales que se celebrará en la tarde de este viernes en València para reclamar la dimisión del jefe del Consell por su gestión de la catástrofe. "Volveremos a ver una nueva manifestación, en forma de concentración, de la voz del pueblo valenciano que rechaza al 'president' de la Generalitat", ha incidido.

En esta línea, ha hecho hincapié en que "el 80 por ciento de los valencianos creen que Mazón se tenía que haber ido ya a casa" y ha denunciado la "anomalía democrática de tener todavía a un 'president' de la Generalitat que se tiene que esconder dentro de los muros gruesos del Palau". "No hemos visto al señor Mazón en las calles este verano. Comparen su agenda antes del 29 de octubre y después. No puede salir a la calle. Y hoy, 29 de agosto, no tiene agenda", ha censurado.

A su juicio, en la Comunitat "no podemos vivir con un 'president' ausente que se esconde de su pueblo", razón por la cual ha insistido en volver a exigir "responsabilidades" y la dimisión de Carlos Mazón.

MAZÓN ES UN "PESO MUERTO"

Preguntada por las críticas del Consell a los organismos estatales como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por su gestión del 29 de octubre, la ministra de Ciencia y líder de los socialistas valencianos ha lamentado que el 'president' de la Generalitat no aporte "ningún tipo de solución" y continúe siendo "un peso muerto" para la Comunitat, mientras "vuelve a redirigir las culpas a todos menos a él".

"Y hasta se está deslizando que se prepara una cuarta remodelación de gobierno", ha apuntado. En este punto, ha pedido al Consell: "Que no nos vendan motos. Mazón no ha estado a la altura y lo sabe todo el mundo, porque, en el peor momento para los valencianos, quien tiene la competencia en la emergencia está en El Ventorro".

Pero no solo él, ha incidido, puesto que la vicepresidenta primera, Susana Camarero, y el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, "estaban entregando premios". "Nadie estaba atendiendo ni las residencias, ni los centros educativos, nada de nada", ha criticado. "La gente estaba absolutamente abandonada por quien es el responsable de las emergencias", ha añadido.

Ante esta situación, ha garantizado que ella, como ministra de Ciencia, no parará de "defender a los científicos, a las agencias como la Aemet o la propia Confederación Hidrográfica del Júcar, porque el papel de la ciencia es avisar". "Y si estábamos avisando a los ciudadanos, ¿cómo no iba a estar avisado Mazón y su Consell?", ha cuestionado. "Pero después, la política está en reaccionar a esos avisos. Y aquí quienes fallaron fueron los que ocupan hoy en día la silla de la Generalitat Valenciana", ha remarcado.

Asimismo, ha reivindicado que frente al actual Consell "podemos demostrar que la Comunitat Valenciana, en manos socialistas, en manos del 'president' Ximo Puig, actuó radicalmente diferente, por ejemplo, en la dana de la Vega Baja o en los incendios.

"Como sé que hay otra manera de gobernar, lo que digo taxativamente es que aquí quien ha fallado no es la institución de la Generalitat, son los que la ocupan. Es el PP, es Mazón y es Vox, porque son todos unos negacionistas de la ciencia y del cambio climático", ha zanjado.

EL CONSELL ES "UN PELIGRO PARA LA CIUDADANÍA"

En otro orden de asuntos, preguntada por la comparecencia de este viernes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para dar cuenta de la gestión de los incendios forestales, la ministra ha admitido que este asunto le viene "un poco lejos", aunque ha aprovechado para cargar contra las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

"Aquí en la Comunitat Valenciana, en el incendio de Teresa de Cofrentes, lo primero que hizo la Generalitat fue declarar el nivel 2 de emergencia, que es un estado un poco perverso, porque mando yo pero lo que pido son los recursos del Estado, Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias", ha expuesto, al tiempo que ha denunciado el "oscurantismo total de cuántos efectivos ha movilizado la Generalitat Valenciana": "Hemos llegado al verano y advertíamos del peligro que corríamos porque los parques de bomberos estaban cerrados, porque los efectivos de bomberos estaban en casa, no fueron movilizados".

En este punto, ha preguntado "por qué en el incendio de Teresa de Cofrentes había 120 militares de la Unidad Militar de Emergencias, por qué se hizo desplazar a efectivos de Castilla la Mancha, por qué se desplazaron efectivos de bomberos de Alicante mientras los bomberos de Valencia no fueron movilizados".

Dicho esto, ha acusado al Consell, "en manos de Mazón, del PP, de ese socio de Vox", de poner "en peligro" a la ciudadanía, algo que ya "vimos en la dana". Y ha deslizado: "¿Estamos tranquilos si viene una nueva dana ahora en octubre con Mazón al frente? Porque yo como valenciana digo que no".

"¿Hemos podido estar tranquilos este verano con los incendios? Yo no he estado tranquila. O, por ejemplo, con --el conseller de Infraestructuras-- Martínez Mus, que ha abierto la línea de metro --de la zona cero de la dana-- y que el comité de empresa --de FGV-- dice que no cumplía con todos los informes de seguridad", ha continuado. Por todo ello, ha asegurado que el Consell "es un peligro para la seguridad de la ciudadanía".