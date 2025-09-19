Morant insta a entregar "todas las grabaciones" del Cecopi y cree que À Punt tiene obligación de "transmitir la verdad"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en una imagen de archivo - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

ALICANTE 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha exigido que se entreguen "todas las grabaciones" realizadas de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) la tarde del 29 de octubre --el día de la dana-- y ha considerado que À Punt, como medio público, tiene "una obligación, que es transmitir la verdad a la ciudadanía".

"Un medio de comunicación nunca se puede interponer entre la verdad y la ciudadanía, porque entonces ya no es un medio de comunicación", ha declarado este viernes en Guardamar del Segura (Alicante).

Así lo ha manifestado al ser preguntada por los últimos autos notificados por la titular del Juzgado número 3 de Catarroja (Valencia), que investiga la gestión de la dana en la que perdieron la vida 229 personas, que requiere a À Punt y a Emergencias para que en el plazo de tres días aporten las grabaciones de imagen y sonido de la reunión del Cecopi del 29O de las que dispongan.

"Para mí el periodismo y, sobre todo, aquellos organismos y entidades que pertenecen al sector público tienen una obligación que es transmitir la verdad a la ciudadanía. Un medio de comunicación nunca se puede interponer entre la verdad y la ciudadanía, porque entonces ya no es un medio de comunicación", ha argumentado Morant.

Así, ha exigido que, "no solo que en manos de la jueza, pero también de la ciudadanía", se tengan "todas las grabaciones de ese día". Por eso mismo, ha indicado que los socialistas reclaman también la grabación realizada por Emergencias "a través de una contrata".

"En esas imágenes hemos visto que estaba allí grabando --esta contrata-- que hemos pagado entre todos y todas, porque es una contrata pública, y queremos el audio y el vídeo completo de lo que grabó esa cámara en aquella reunión", ha concretado.

A juicio de la ministra y líder de los socialistas valencianos, en este contexto "nunca para superar una crisis la receta va a ser ni la mentira ni poner obstáculos a la verdad".

Tanto el PSPV como Compromís han reclamado que se hagan públicos todos los vídeos del Cecopi durante el día de la dana, entre ellos el que Acció Cultural --una de las acusaciones personadas en el procedimiento judicial-- ha pedido que se incorpore porque asegura que fue grabado por la Conselleria de Emergencias. También el grabado por À Punt y difundido por RTVE con sonido en el que la exconsellera de Interior Salomé Pradas, investigada en el procedimiento, daba indicaciones para el mensaje del ES-Alert.