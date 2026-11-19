La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, en una imagen de archivo - Eduardo Manzana - Europa Press

ALICANTE, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha calificado como "mal político" al alcalde de Elche (Alicante), Pablo Ruz (PP), al que ha acusado de hacer "declaraciones de odio" y afirmaciones "como las de [Isabel Díaz] Ayuso o como las de [Donald] Trump".

Así se ha expresado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la ciudad ilicitana, en el marco de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. "Se equivoca en las políticas que impulsa", ha añadido sobre Ruz, a quien el pasado viernes llamó "pecho paloma" durante un mitin.

"Hacer política, para mí, es cuidar de la vida de la gente, es hacer que los derechos de la gente aumenten, es cuidar de las personas más desfavorecidas", ha aseverado la ministra y líder de los socialistas valencianos, quien se ha referido a Ruz y al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón como "un ejemplo de lo peor de la política".

Del mismo modo, ha añadido que ha escuchado al primer edil declaraciones que le parecen "como las de Ayuso o como las de Trump, hablando de los niños migrantes". "Me llaman poderosamente la atención y me dan mucha tristeza, porque son declaraciones de odio, cuando dice aquí en Elche no va a venir ningún niño, ningún mena, con ese desprecio. Yo he visto eso en Pablo Ruz", ha enfatizado.

"Y también le he visto votar contra un derecho que es mío, es mío, es de las mujeres, y no quiero que él me lo quite, porque, se lo digo así de claro, no tiene derecho a quitarme ese derecho a mí, no lo tiene. Por muy alcalde que sea no tiene ese derecho. Entonces, lo considero un mal político y, como lo considero un mal político, pues lo señalo", considera Morant, quien posteriormente ha puesto en valor al portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Elche, Héctor Díez.

ABORTO

Entre críticas al ejecutivo municipal de Elche, que conforman PP y Vox, y en un contexto marcado por las elecciones generales del 29 de noviembre, ha aseverado: "Si ellos gobiernan en España, ¿van a hacer eso? ¿De verdad las mujeres como yo no vamos a poder ir y decidir si queremos o no ser madres y si queremos o no abortar? ¿Por qué? ¿Porque lo dice Pablo Ruz?".

"En Elche, hace pocos meses, hubo un pleno municipal donde a propuesta de Vox, Partido Popular y Vox, con su mayoría en el pleno de Elche, tomaron la decisión de proponerle al Gobierno de España la derogación de la ley del aborto. Y claro, es que no estamos hablando de hace diez años ni 20, estamos hablando de marzo", ha aseverado Morant, al tiempo que ha dicho que ni el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ni el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le han "reñido" por ello: "Ha pasado como si nada".