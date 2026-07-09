Morant, sobre el "martirio" de Llorca para ser candidato: "Si el PP no lo tiene claro, ¿por qué es 'president' ahora?"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d) y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant (2d), en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La líder del PSPV y ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha ironizado con "el martirio y la penitencia" del jefe del Consell y presidente de la gestora del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, para que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo designe como candidato a la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas.

"Si el Partido Popular todavía no tiene claro si Pérez Llorca es buen candidato para 2027, ¿por qué está presidiendo la Generalitat ahora? ¿Por qué los valencianos tenemos que aguantar a una persona que el PP todavía no sabe si es la mejor para gobernar en 2027? ¿Por qué nos han impuesto a Pérez Llorca si el PP tiene dudas o si cree que no tiene capacidad suficiente para gobernar la Comunitat Valenciana?".

Morant ha lanzado estas preguntas en rueda de prensa en la sede del PSPV, justo después de que Llorca haya protagonizado este jueves un desayuno informativo en València presentado por el secretario general del PP, Miguel Tellado.

El 'número dos' de los 'populares' no ha avanzado pistas sobre los próximos pasos a dar en la candidatura del PPCV para las elecciones autonómicas de 2027 ni sobre si será Llorca el candidato, sino que se ha limitado a alabar el "buen hacer" de Llorca y su trabajo "riguroso, callado y eficaz" al frente de la Generalitat durante los seis últimos meses al haber logrado aprobar presupuestos gracias a otro pacto con Vox.

Llorca, por su parte, ha asegurado que acatará la decisión que tome su partido sobre el candidato del a las autonómicas, que vive "con absoluta tranquilidad todo este debate" y que no va a cambiar su forma de proceder: "Tengo una obligación y un compromiso y, a diferencia de otros o de otras, lo hago con exclusividad, sin que nada me distraiga".

Para la dirigente socialista, esta situación en la que Llorca "todavía no es candidato" supone "el martirio y la penitencia" del presidente de la gestora del PPCV. "Aunque Pérez Llorca hacer todo lo que le dice Feijóo, el pobre todavía no ha sido proclamado, pero su martirio no lo tenemos que pagar los valencianos", ha denunciado.

La dirección del PP de Génova ha fijado el próximo 18 de julio para proclamar a los candidatos a las alcaldías de capitales de provincia, mientras dejará para la vuelta del verano los candidatos a la presidencia de las comunidades autónomas que tienen comicios en mayo de 2027, como es el caso de la Comunitat Valenciana.