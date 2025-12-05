Morant, sobre los mensajes de Pradas: "Tenían toda la información y decidieron quedarse en El Ventorro sin hacer nada"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha sostenido que los mensajes de WhatsApp de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas con el ya expresidente de la Generalitat Carlos Mazón y con el que fuera su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, durante el día de la dana demuestran que en el Consell "tenían toda la información y decidieron quedarse en El Ventorro sin hacer nada".

De este modo lo ha manifestado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X', en el que ha señalado que resulta "insoportable tanta indignidad", tras conocer los mensajes de WhatsApp que se intercambiaron el expresidente de la Generalitat, su jefe de Gabinete y la exconsellera el 29 de octubre de 2024.

En uno de ellos, en los que la exconsellera le alertaba esa misma mañana de que "preocupa" el barranco del Poyo, el ya 'expresident' le respondió: "Cojonudo". Además, Pradas mandó un mensaje al jefe de gabinete del expresidente, José Manuel Cuenca, a las 16.28 horas en el que le advertía de que les habían informado que había un fallecido en Utiel (Valencia).

Además, la líder de los socialistas valencianos ha emplazado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a "exigirle ya el acta de diputado" a Carlos Mazón, así como a "dejar de encubrir la negligencia que ha costado 230 vidas".

En esta misma línea, este mismo viernes el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha considerado que los mensajes de WhatsApp de la exconsellera de Justicia e Interior demuestran que Carlos Mazón "era la persona que estaba detrás en la toma de decisiones".

Para el PSPV, resulta "indigno" que Mazón continúe como diputado en Les Corts, lo que le permite "seguir como aforado y no ir a declarar ante la jueza" de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana. Además, los socialistas han reprochado a Llorca que haya "premiado" a Mazón "con un plus" al designarle como portavoz del PP en la comisión de reglamento "para que pueda cobrar más".