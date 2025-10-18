Morant promete "blindar por ley el derecho a servicios públicos en zonas de despoblación" si PSPV vuelve a Generalitat

VALÈNCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, se ha comprometido a que, si su partido vuelve a la Generalitat, "blindará por ley el derecho a los servicios públicos en zonas en riesgo de despoblación".

Así lo ha señalado Morant antes de la clausura el Fòrum sobre Despoblament organizado por el Grupo Socialista de la FVMP y el PSPV en Bicorp (Valencia).

La dirigente socialista ha denunciado el "abandono" a las políticas de despoblación por parte del Consell: "Han desmontado lo que se había hecho en la época de la Generalitat de Ximo Puig". Igualmente, ha criticado que al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "no le importa la vida de los vecinos y las vecinas en las zonas rurales".

"Cuando volvamos a la Generalitat, el PSPV-PSOE pondrá un marcha un nuevo plan contra la despoblación que tendrá tres ejes: blindar por ley el derecho a los servicios públicos de las poblaciones en zonas en riesgo de despoblación para que nunca más se pueda cerrar una escuela, que se pueda retirar un consultorio o cualquier otro servicio esencial; recuperar el Fondo contra el Despoblament, ya que el Consell ha recortado los fondos que recibían los municipios, al no aumentar la dotación mientras que sí que han entrado nuevos municipios en el listado; e incorporar la gobernanza en las políticas de despoblación, dando voz a los municipios y a sus vecinos", ha detallado.

Morant ha defendido que "los pueblos en riesgo de despoblación no pueden seguir sufriendo el rechazo y el ninguneo de Carlos Mazón". "Frente a eso, los socialistas estamos del lado de los vecinos y las vecinas que viven en estas zonas", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que "el Gobierno de España, a través de la Vicepresidencia de Gobierno y el Reto Demográfico, ha propuesto el plan '30 minutos' para que cualquier vecino, viva donde vida, tenga como máximo a 30 minutos cualquier servicio esencial".

"Los socialistas sí tenemos un plan, sí sabemos hacer políticas contra la despoblación y esa es nuestra alternativa frente al abandono del PP", ha concluido.