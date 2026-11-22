La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, en un mitin en Castelló - CASTELLÓ

CASTELLÓ, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha hecho este domingo un llamamiento a todos los colectivos que defienden los servicios públicos y los derechos sociales para que el próximo 29 de noviembre concentren su voto en el Partido Socialista ante el riesgo de que las políticas de PP y Vox se extiendan al conjunto de España:"Solo hay una papeleta para que no ganen y para que no pasen. El 29N hay que votar al PSOE para que Pedro Sánchez siga siendo presidente".

Morant, en un mitin en Castelló de la Plana, se ha dirigido especialmente a "los docentes, a las personas afectadas por la dana a quienes defienden una sanidad pública, a quienes necesitan acceder a una vivienda digna y a todos los ciudadanos que quieren proteger los avances sociales" y ha recalcado que "todos ellos tienen motivos para movilizarse".

En ese sentido, ha señalado de que la Comunitat Valenciana ya ha experimentado lo que supone un gobierno de PP y Vox y ha advertido de que "lo que está en juego ahora es que ese modelo pueda trasladarse a España". En este sentido, ha reivindicado las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de empleo, salarios, pensiones y derechos sociales, y ha contrapuesto" esos avances con las decisiones adoptadas por la derecha en la Generalitat".

La dirigente socialista ha afirmado que "'El Ventorro' no es solo Carlos Mazón, es una categoría que representa a quienes no estuvieron donde tenían que estar, a quienes mintieron después y a quienes han seguido sosteniendo políticamente al expresident". En esa categoría ha situado también al president Juanfran Pérez Llorca y al líder popular, Alberto Sánchez Feijóo, por "mantener y respaldar" al PP valenciano después de lo ocurrido.

Morant ha recordado que, mientras alcaldes y alcaldesas tuvieron que tomar decisiones para proteger a sus vecinos y vecinas, el Consell "no adoptó a tiempo las medidas necesarias" y ha criticado especialmente que "no se actuara con la diligencia debida para proteger a los niños y niñas en los centros educativos y a sus familias". También ha reivindicado la responsabilidad de los gobiernos de tomar decisiones que protejan la vida y la seguridad de la ciudadanía.

En este contexto, ha vuelto a preguntar a Feijóo por qué mantiene a Pérez Llorca al frente de la Generalitat si ni siquiera ha despejado si será el candidato del PP en 2027. "Si no se fía de Pérez Llorca para 2027, ¿por qué tenemos que aguantarlo como president de la Generalitat?", ha planteado Morant, que ha acusado al PP de "avergonzarse" de su propia trayectoria en la Comunitat Valenciana con Zaplana, Camps, Mazón o Carlos Fabra,a los que Feijóo no invitó a la plaza de toros.

Por contra, ha recalcado que quiere presidir la Generalitat en 2027 para "hacerse cargo de los problemas de los valencianos y valencianas y garantizar una gestión centrada en la educación, la sanidad y la seguridad".

"MEJORAR LA VIDA DE LA GENTE"

Por su parte, la cabeza de lista del PSPV-PSOE al Congreso por Castellón, María Jiménez, ha defendido una política centrada en mejorar la vida de la gente y en escuchar las necesidades de los ciudadanos. "Detrás de cada decisión política hay personas", ha señalado, al tiempo que ha repasado medidas de los gobiernos socialistas como la subida del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral, los ERTE y el ingreso mínimo vital.

Jiménez ha recordado que más de 30.000 personas de la provincia de Castellón reciben el salario mínimo y ha destacado que muchas de ellas son mujeres y jóvenes. También ha defendido la revalorización de las pensiones conforme al IPC y ha advertido de que un cambio de Gobierno podría poner en cuestión medidas que han mejorado los ingresos de trabajadores y pensionistas.