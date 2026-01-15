Morant rechaza "la receta" de Jordi Sevilla para el PSOE porque cree que supone alinearse con el PP

Archivo - La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, atiende a los medios de comunicación - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha rechazado este jueves "la receta" que propone el exministro Jordi Sevilla para el PSOE, al considerar que supondría tener que "estar de acuerdo con el Partido Popular". Además, ha sostenido que percibe "diferencias" entre Sevilla y ella en torno a "lo que significa la socialdemocracia".

Así lo ha manifestado después de que Sevilla haya publicado un texto en el que carga contra las políticas de "crispación", de bloques enfrentados y la dinámica "sanchismo-antisanchismo" que considera que ha impulsado el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Este mismo jueves, y también en València, Sevilla ha asegurado que dirigentes del PSOE estaban "todos informados" de sus planes de publicar este manifiesto, con el que quiere promover un debate crítico dentro del partido.

Morant, preguntada por la petición de Sevilla de bajar la crispación en la política española, ha afirmado que le parece "muy bien" y que se suma a esta solicitud, aunque no comparte "la receta" que plantea el también expresidente de Red Eléctrica.

"Básicamente --ha sostenido--, lo que viene a decir es que en el Gobierno de España no estamos proponiendo soluciones socialdemócratas, cuando es este Gobierno, junto con las organizaciones sindicales, quien ha aprobado y sigue aprobando la subida de las pensiones anualmente".

También ha destacado que fue "este Gobierno" el que subió el salario mínimo interprofesional o el que aprobó una reforma laboral "que hace que haya más personas trabajando que nunca en nuestro país, más mujeres que nunca".

"Igual es que Jordi Sevilla y yo tenemos diferencias en lo que significa la socialdemocracia", ha lanzado, y ha señalado: "Desde luego, quien no aprueba la subida de las pensiones, la reforma laboral y la subida del salario mínimo es el Partido Popular".

Y ha rematado: "Si lo que a mí me piden para ser socialdemócrata, según la receta de Jordi Sevilla, es que tenga que estar de acuerdo con el Partido Popular, que no quiere que esta sociedad progrese, tenemos conceptos diferentes de lo que es el Partido Socialista y de lo que es la sociedad democrática".